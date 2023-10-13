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房市／安信建經辦講座　談ESG建築趨勢

▲安信建經舉辦「ESG建築永續新紀元」講座，邀請專家嚴佳茹教授（左）、王寅武建築師（中）擔任主講，安信建經張峰榮總經理（右）頒贈感謝狀。（圖／資料照片）
▲安信建經舉辦「ESG建築永續新紀元」講座，邀請專家嚴佳茹教授（左）、王寅武建築師（中）擔任主講，安信建經張峰榮總經理（右）頒贈感謝狀。（圖／資料照片）

記者黃韻文／綜合報導

安信建經日前舉辦「2023不動產市場發展趨勢主題講座」，講座主題為「ESG建築永續新紀元」，由尚虹建築師事務所建築師王寅武、國立臺灣科技大學建築系教授嚴佳茹擔任主講，共同探討不動產業ESG發展方向與趨勢。安信建經總經理張峰榮表示，台灣多年沒颱風侵襲，今年中南部遭逢大旱的缺水危機，隨後颱風接連侵襲，又急轉爲暴雨淹水，突顯極端氣候已是嚴竣挑戰，不動產業更應落實節能、永續環境作爲。安信建經在2022年加入信義企業集團的「淨零倡議」，全員傾力朝向減碳生活，並付諸行動，更結合ESG永續概念，積極參與氣候行動，希望拋磚引玉並期待業界共同攜手並進。

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張峰榮說明，ESG是環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，governance）的縮寫。在環境保護方面，信義房屋斥資14億元，在大馬買下環灘島，實現守護環境的責任；此外，安信建經有計畫性的落實行動，自身「全案管理」的服務個案以規劃綠建築、智慧建築為優先，從建築規劃邁向淨零排放，配合政府打造永續城市的目標。

本場講座邀請不動產及金融產業等超過上百位專業領域人士參與，首場講師王寅武建築師闡述「ESG新建築：永續金融投資房地產的優勢與風險」主題，在聯合國倡議下，先進國家紛紛落實ESG執行方案，在因應氣候變遷情境風險行動中：金融與房地產的風險治理與轉型已在全球掀起改變浪潮；他並強調，ESG已成為金融市場風險治理的關鍵要求，在綠色金融的趨動之下，刺激建築界發展ESG新建築；ESG新建築在設計階段建築材料與產品、物質流、資訊流整合及估計全生命週期成本及隱含碳，必須是真實透明的數據滿足環境、社會與經濟面向的需求的可負擔建築，避免漂綠，以建設符合永續目的智慧城市與建築。

另一講師嚴佳茹教授分享「淨零建築政策的兩把鑰匙」議題，歐盟各國自2002年起推動建築節能指令EPBD(Energy Performance of Buildings Directive )，針對「新建」與「既有」建築訂定建築能效認證機制，藉由揭露建築能源消耗效率等資訊，達到近零能耗建築之目的。如果營造業欲對減緩氣候變遷有實質貢獻，建議以「建築能效標示」與「低碳建築」達2級以上為目標，以及他更強調，「碳盤查不會減碳，低碳建築評估才是關鍵！」

面對全球氣候急速變遷，ESG綠色浪潮已襲捲全球各國，企業各界越趨重視永續發展。安信建經也號召，歡迎不動產業界一起投入實踐ESG的行列，不僅為社會責任盡更多心力，亦是為未來世代創造更美好的生活環境及品質。
 

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