房市／安信建經辦講座　談ESG建築趨勢

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本場講座邀請不動產及金融產業等超過上百位專業領域人士參與，首場講師王寅武建築師闡述「ESG新建築：永續金融投資房地產的優勢與風險」主題，在聯合國倡議下，先進國家紛紛落實ESG執行方案，在因應氣候變遷情境風險行動中：金融與房地產的風險治理與轉型已在全球掀起改變浪潮；他並強調，ESG已成為金融市場風險治理的關鍵要求，在綠色金融的趨動之下，刺激建築界發展ESG新建築；ESG新建築在設計階段建築材料與產品、物質流、資訊流整合及估計全生命週期成本及隱含碳，必須是真實透明的數據滿足環境、社會與經濟面向的需求的可負擔建築，避免漂綠，以建設符合永續目的智慧城市與建築。
另一講師嚴佳茹教授分享「淨零建築政策的兩把鑰匙」議題，歐盟各國自2002年起推動建築節能指令EPBD(Energy Performance of Buildings Directive )，針對「新建」與「既有」建築訂定建築能效認證機制，藉由揭露建築能源消耗效率等資訊，達到近零能耗建築之目的。如果營造業欲對減緩氣候變遷有實質貢獻，建議以「建築能效標示」與「低碳建築」達2級以上為目標，以及他更強調，「碳盤查不會減碳，低碳建築評估才是關鍵！」
面對全球氣候急速變遷，ESG綠色浪潮已襲捲全球各國，企業各界越趨重視永續發展。安信建經也號召，歡迎不動產業界一起投入實踐ESG的行列，不僅為社會責任盡更多心力，亦是為未來世代創造更美好的生活環境及品質。