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國旅最廢景點！台東水往上流登榜了　新興「台版XXX」：95%都很爛

▲台東知名景點「水往上流」被網友嫌是「國旅最廢景點」之一，但每年仍吸引不少國內外旅客到訪。（圖／翻攝Claude Chen臉書）
▲台東知名景點「水往上流」被網友嫌是「國旅最廢景點」之一，但每年仍吸引不少國內外旅客到訪。（圖／翻攝Claude Chen臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

中秋、雙十國慶兩大連續假期，讓國旅又貴又難玩話題再度浮上檯面。有網友發問台灣「最廢國旅景點」有哪些？台東知名「水往上流」、嘉義布袋的「高跟鞋教堂」都被點名，有人認為「台版XXX，大概95%都很爛」，及近來新興一類「仿日式景點」等都很難玩。

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原PO在PTT以「你玩過國旅最廢的景點」為題發文，分享剛上小學時和家人到台東旅遊，他想像的「水往上流」是一道銀瀑逆流而上，實際到現場「才知道是一條水溝」，自嘲看不懂「怎麼個倒流法」。原PO直言：「台東的水往上流至今仍蟬聯心中『國旅最廢景點的寶座』。」

▲嘉義布袋的「高跟鞋教堂」，也被點名是國旅最廢景點之一，但Google評價4顆星，網友讚是放鬆好地方，旁邊還可看夕陽配蚵園。（圖／Google Map@黃先生）
▲嘉義布袋的「高跟鞋教堂」，也被點名是國旅最廢景點之一，但Google評價4顆星，網友讚是放鬆好地方，旁邊還可看夕陽配蚵園。（圖／Google Map@黃先生）
貼文一出引發網友討論，紛紛拋出各自認為的「國旅最廢景點」，留言說「最無聊就賣一堆現代品的老街」、「高跟鞋教堂，又熱又廢」、「台版XXX，大概95%都很爛」、「水往上流有趣多了，高跟鞋教堂才莫名其妙」。

▲台南小普陀山禪修公園有「台版吳哥窟」封號，關園休養17年後，重新在今年8月開放，Google評論3.9顆星。（圖／小普陀山禪修公園臉書）
▲台南小普陀山禪修公園有「台版吳哥窟」封號，關園休養17年後，重新在今年8月開放，Google評論3.9顆星。（圖／小普陀山禪修公園臉書）
也有人指出近幾年新興一種「仿日式景點」，可能在某個鄉下蓋一座鳥居、放幾個燈籠，另外提供遊客穿和服體驗，營造偽出國風情。網友批評說：「憑空造一個模仿人家外表的東西當景點，這都能覺得好玩，到底在幹嘛？」

不過也有人替國旅緩頰，「烏來有幾個點其實還不錯，別只逛溫泉街」、「花東比較多好玩的」、「比較推薦高山、潛水、離島」、「司馬庫斯不錯啦」。

▲台灣潛水活動盛行，據統計每年國內有超過170萬人次下潛。（圖／立委趙天麟辦公室提供）
▲網友推薦台灣國旅可選擇潛水，據統計每年國內有超過170萬人次下潛。（圖／立委趙天麟辦公室提供）
雖然國旅被網友罵到臭頭，中秋連假全台訂房率也創下今年新低，但根據交通部觀光署統計，國慶連假前3天平均訂房率達55.96%，較去年同期成長6.5%，其中新北市、台中市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及連江縣等7縣市訂房率更超過6成。

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