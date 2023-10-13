住日本飯店「自備水壺裝果汁」外帶！台灣客遭當眾喝斥 怒留負評
日本當地的美食眾多、旅遊品質也很好，再加上匯率差助攻，成為許多台灣旅客出國首選。不過近期竟有台灣旅客抱怨，日本飯店人員在餐廳內大庭廣眾之下，大聲喝斥自己，於是跑到Google地標給予3星並留下負評，但完整過程曝光後，卻讓多數台灣網友直呼：「這根本丟臉到國外」。
記者潘毅/綜合報導
旅遊達人「最懶少年」今（13）日在臉書粉專上貼出一張截圖，並解釋這是一間位於日本岩手縣某連鎖飯店的評論區中，一位台灣觀光客的3星評價留言。這位台灣觀光客先是抱怨「真不懂旅行社為什麼安排住這偏遠的地區，我們又不打高爾夫球，卻拉車拉這麼遠來」。
隨後當事人開始埋怨起飯店服務，認為飯店中Buffet餐廳的服務人員態度超不禮貌，「Buffet不是讓大家自由用餐的？如果說：我不應該用自用水壺裝果汁外帶，服務人員也不該大聲怒吼，讓我在大眾（大庭廣眾）之下非常沒面子，好像我是小偷」。
這位旅客自述的旅遊遭遇，也讓最懶少年嘆為觀止：「重新定義了Buffet的概念耶，而且不是好像小偷，你就是小偷，而且飯店偏遠不是一開始行程表內就寫好？看不太懂去飯店底下抱怨是什麼原因。大家出去世界各地旅遊之餘，不要忘了當個合格的旅人」，他也提到，有點進去過這位旅客的頭像，確定是台灣人，且旅遊評價基本上都台灣的店。
事件曝光後，也讓不少台灣網友無奈表示：「奧客永遠不知道自己是奧客」、「肯定是在台灣Costco洋蔥番茄醬裝習慣了……」、「貪小便宜丟臉到國外去了...」、「如果考量環保或衞生想使用自備食器，可以先告知服務人員，自助餐的任何餐食外帶確實不妥，尤其日本又是一板一眼的國家，禮貌也不是給得寸進尺的客人」。