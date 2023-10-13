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北高行裁准受刑人可投票　北監回應：配合辦理

▲台北監獄一名林姓受刑人想投票，提起行政訴訟及定暫時狀態假處分，獲北高行裁准。北監表示，配合規定辦理。（圖／翻攝自Googlemap）
▲台北監獄一名林姓受刑人想投票，提起行政訴訟及定暫時狀態假處分，獲北高行裁准。北監表示，配合規定辦理。（圖／翻攝自Googlemap）

記者潘千詩／台北報導

台北監獄林姓受刑人想投票選總統、立委，提行政訴訟並聲請定暫時狀態假處分。台北高等行政法院12日裁定，桃園市選舉委員會應在訴訟確定前，在北監設置投票所。台北監獄表示，將配合規定辦理。

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北監副典獄長吳永山表示，北監是執行單位，有關選務設置，將按照規定配合辦理。據了解，桃園市選委會並未和北監就選務事宜聯繫過。

▲台北監獄副典獄長吳永山（圖／記者潘千詩翻攝）
▲台北監獄副典獄長吳永山（圖／記者潘千詩翻攝）
中選會定明年1月13日選舉，林姓受刑人主張，戶籍於2019年12月遷入北監，沒有法律上遭剝奪選舉權的情形，因此委由監所關注小組發函桃園市選委會、中選會，要求在北監設置投票所。

今年3月，桃園市選委會函覆表示，可以由獄方戒護出監投票，但涉及法務部權責，而若在監所設置投票所，屬於特設投票所，為不在籍投票類型之一，考量監所情況特殊，特設投票所應明文規範，以避免爭議。

林認為，此舉將讓他在投票日來臨時難以投票，因此提出行政訴訟，並考量事情緊急，另聲請定暫時狀態假處分。林認為，明年投票日仍難以行使投票權，因此提起行政訴訟並聲請定暫時狀態處分。

北高行認為，選舉權是《憲法》保障民主國家人民最基本的政治參與權利之一，林的基本公民權利仍受憲法保障；桃園市選委會雖稱受刑人可申請外出投票，但依《監獄行刑法》規定，受刑人外出制度是為強化就業職能或技能，與行使投票權無關，且須符合外出要件，然受刑人縱使不符要件，仍應享有投票權，國家應以其他方式保障。

北高行認為，《選罷法》明文要求，桃園市選委會在選舉人設籍地機關設置投票所，台北監獄就是政府機關，在監獄設置投票所符合選罷法規定，且法律未區分選舉人身分，若受刑人遭到排除，形同剝奪在籍選舉權，違反平等原則。

合議庭考量，林勝訴可能性不低，距離投票僅3個月，訴訟曠日費時，若不裁准恐讓他難以投票，裁准桃園市選委會確保林能投票。可抗告。

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