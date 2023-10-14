朱學恆YouTube改名復活！不到兩月衝抖內榜第2名 小輸館長5600元
今年六月台灣掀起的MeToo浪潮，一路從政壇燒到演藝圈，一大串名人全被拉出、攤在陽光下。當中被國民黨議員鍾沛君控性騷擾的名嘴朱學恆一度消失螢光幕，卻在七月中將YouTube頻道改名復活，不到兩個月又衝回「抖內榜」第2名，只小輸館長5600多元。
記者徐銘穗/綜合報導
朱學恆6月遭控性騷後，將YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」改名為「即日起無限期停止公眾活動」，消失在螢光幕前。7月17日悄悄將頻道改名為「萬事通事務所」，當晚直播名嘴黃光芹專訪劉家昌，做為朱復出的前奏。
根據YouTube分析網站「playboard」資料顯示，九月台灣YouTube頻道「抖內」（Donate，捐獻）前5名，依序是「館長惡名昭彰」收21萬7525元、「萬事通事務所」21萬1842元、「Sirenia海牛」20萬7846元、「Tabasuko Ch. 塔芭絲可」19萬635元，最後第5名則是「觀點」收14萬8214元。
當中，朱學恆的YouTube頻道，八月連抖內榜前十強都擠不進去，九月卻爆衝55名，一路衝進抖內榜第2名。不過，從收到的抖內金額來看，朱學恆在MeToo事件前、「朱學恆的阿宅萬事通事務所」YouTube頻道今年五月是抖內榜冠軍，收71萬3838元，而九月「萬事通事務所」頻道只收21萬1842元，不到五月抖內笑納金額的1/3。