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郭台銘ft.哩賀阿嬤「我姓郭」90萬點閱影片突下架　郭辦：太紅了

▲郭台銘ft.哩賀阿嬤「我姓郭」拚連署，影片上架一天觀看數突破90萬大關卻突遭下架，郭辦說下架原因是「太紅了」。（圖/Tik Tok@哩賀阿嬤）
▲郭台銘ft.哩賀阿嬤「我姓郭」拚連署，影片上架一天觀看數突破90萬大關卻突遭下架，郭辦說下架原因是「太紅了」。（圖/Tik Tok@哩賀阿嬤）

記者徐銘穗/綜合報導

2024總統大選進入倒數，正在拚獨立參選連署的鴻海創辦人郭台銘，日前找網紅「哩賀阿嬤」合體，把抖音洗腦神曲改編成「我姓郭」，嗨唱「沒人賺的比我多」，影片上架1天就突破90萬次觀看紀錄，但昨（13）晚卻悄悄被下架。對此，郭台銘辦公室發言人黃士修說明，下架原因是「太紅了」。

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郭台銘日前宣布連署門檻已達標，但希望連署份數愈多愈好，祭出每達10萬連署就捐1千萬，達到100萬連署捐出1億。而網紅「哩賀阿嬤」因為犀利言詞搭配浮誇動作在網路走紅，過去曾經幫許多廠商業配效果都非常好。

▲哩賀阿嬤一出場就喊「叫你們老闆出來面對」，嗆要翻桌。（圖/Tik Tok@哩賀阿嬤）
▲哩賀阿嬤一出場就喊「叫你們老闆出來面對」，嗆要翻桌。（圖/Tik Tok@哩賀阿嬤）
這次，哩賀阿嬤替郭董站台拚連署，將抖音神曲「我姓石」改編成「我姓郭」，阿嬤出場一出場霸氣喊：「叫你們老闆出來面對啦」，隨後和郭台銘一起接力「翻桌」，再齊喊「翻轉台灣」爆紅，不過經過2天該影片已經全數下架。

「我姓郭」歌詞：
我姓郭，ㄍ窩郭，霸道總裁的傳說，
我姓郭，沒人賺的比我多，
我姓郭，猶如猛虎下山坡，
我姓郭，帶你賺錢不囉嗦。
我姓郭，哥的名號記心窩，
我姓郭，一生輝煌我姓郭
郭，不懼飛風沙
郭，眾人把你誇
郭，一生注定贏
郭，揚帆再揚名

「我姓郭」影片觀看次數超過90萬人次，不過就在昨（13）影片已經全面下架。對此，郭陣營發言人黃士修13日晚間接受媒體訪問表示，因為影片太紅了，辦公室接獲一些長輩反映，認為選總統要多講政見，影片討論失焦，有些長輩反映無法接受，「郭董本人也接到反映說不太好看，郭董認為，不必跟人家吵這個」，所以先下架。

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