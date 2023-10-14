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國小畢旅花蓮3天2夜7000元！媽揪悄漲價20%　眾見行程卻喊：超值

▲新北某國小畢旅花蓮3天2夜，相同行程去年每人5800元，今年卻漲到7000元。不過，網友見行程包含理想大地住1晚、海洋公園等，都喊很超值。（圖／業者提供）
▲新北某國小畢旅花蓮3天2夜，相同行程去年每人5800元，今年卻漲到7000元。不過，網友見行程包含理想大地住1晚、海洋公園等，都喊很超值。（圖／業者提供）

記者徐銘穗/綜合報導

國旅真的不便宜，就連國小畢業旅行也漲價了！新北一名媽媽發現，孩子國小3天2夜的花蓮畢業旅行，行程除了第2天晚餐，其他都和去年一模一樣，去年每人5800元，今年卻要收7000元，漲幅達20%，「聽說今年這樣才是合理行情，去年是疫情價」。不過，網友一見行程包含理想大地住1晚，直呼：「很超值！

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原PO在臉書「好想住飯店O好康.踩雷不藏私」社團，分享孩子學校發下的畢旅單，3天2夜花蓮行程與上屆相比，只有第2天晚餐不一樣，直說：「媽媽覺得羨慕，我自己都還沒住過理想。」3天2夜行程如下：

📌第1一天：火車（板橋-花蓮新城）➡️七星潭風景區➡️午餐（七海灣餐廳）➡️太魯閣國家公園➡️入住“怡園渡假村“➡️飯店晚餐➡️團康

📌第2天：飯店早餐➡️林田山林業園區➡️馬太鞍濕地➡️午餐（青葉餐廳）➡️兆豐農場➡️晚餐（五餅二魚餐廳）”上一屆晚餐跟午餐一樣在青葉餐廳”➡️入住“理想大地”➡️團康

📌第3天：飯店早餐➡️花蓮海洋公園（午餐餐盒）➡️火車（花蓮新城-板橋）

▲新北媽媽分享小孩國小畢旅行程。（圖／翻攝好想住飯店O好康.踩雷不藏私臉書）
▲新北媽媽分享小孩國小畢旅行程。（圖／翻攝好想住飯店O好康.踩雷不藏私臉書）
貼文一出引發討論，網友紛紛留言說：「一模一樣的行程但是價格上漲20%，這種給人的傷害性最高了XD」、「想想明年可能要漲到8200，心裡有沒有平衡一點」，也有小五生的媽媽說：「我要開始存錢了，不知道一年後的價格」。

更有私校媽媽分享孩子學校今年的畢旅，花東5天4夜要價1萬9000元，讓所有人都驚呆。不過，不少網友看完行程紛紛給過，留言「看在理想大地跟海洋公園的份上，值得啦！」、「畢旅住理想大地…我覺得很高級」、「這畢旅行程，老實說還不錯，真的很有教育意義」。

對此，新北家長會長協會表示，確實收到不少家長反映畢旅變貴。其他旅行業者坦言，漲價和疫後缺工有關，遊覽車車資、房價成本都上漲，「以前大概2000多塊錢一間房間，現在都得到3000塊錢」。

▲旅行社業者反映，近來遊覽車、房價成本都上揚。（示意圖／《爆廢公社》）
▲旅行社業者反映，近來遊覽車、房價成本都上揚。（示意圖／《爆廢公社》）

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