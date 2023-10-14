走鐘獎／卡提諾狂新聞紅毯捧遺照！驚曝頻道復活有望：得獎就復更
今（14）日第五屆走鐘獎在高雄流行音樂中心盛大登場，星光大道紅毯於下午2時開始，紅毯主持人為阿拉斯、拿拿摳。而日前才宣布停更的YouTube頻道「卡提諾狂新聞」，團隊今日以告別式造型走上紅毯，並對外驚喜宣布：「得獎就復更！」
記者賴禹妡／綜合報導
「卡提諾狂新聞」以美食影片入圍第五屆走鐘獎「以食為天獎」 ，團隊今日出席走鐘獎紅毯，眾人皆以黑色禮服為主題，以告別式型態走上紅毯，甚至還捧著頻道Logo的「遺照」，幽默造型讓眾人笑噴。而阿拉斯對於「卡提諾狂新聞」頻道的未來動向感到相當好奇，便問團隊停更之後是否有其他規劃？對此，團隊直言：「得獎就復更。」引來現場一陣驚呼。
「卡提諾狂新聞」在Youtube上擁有103萬訂閱者，從7年多前開始營運至今，是台灣以詼諧風格對新聞事件進行針貶的創始始祖。不過狂新聞9月16日發出最新一期影片，標題大大寫上「最後一集」四個字。
狂新聞在影片後半段自嘲表示：「狂新聞一樣難笑，我們從七年前週更到現在沒停過，調皮七年的調皮鬼也要走了，原因絕對不是因為政治問題，主要原因還是錢錢錢，影片黃標沒有收益，小編爆肝哭天喊地，百萬訂閱沒有意義，過了一年訂閱百萬的金牌Youtube都還沒給」，狂新聞更以一段迷因自嘲，他們已經輸給老天鵝。