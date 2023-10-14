不像人妻女明星／昆凌比基尼、泳衣照太幼齒 關穎：妳是大女兒吧
亞洲演藝圈不少女明星早早嫁人，或是後天保養得宜，即便成為人母，外表依然像少女般，如陳妍希、賴琳恩、楊冪、孫藝真等人，「王的女人」昆凌與周杰倫結婚邁入第9年，陸續產下大女兒Hathaway、次子Romeo、么女Jacinda，不過今年30歲的她一點也不像3寶媽，分享泳裝照還被關穎虧：「妳是大女兒吧？」
記者楊穎軒／綜合報導
昆凌幾個月前在IG上傳一組穿連身泳衣的照片，她紮著魚骨辮，於泳池畔擺拍，163公分身高乍看之下很嬌小，加上ㄦ字腰身、纖細手臂，身材好的沒話說，難以想像是已經生過3胎的母親，好友關穎傻眼留言：「妳不是媽媽，是很正的大女兒吧？」
網友也說，昆凌的體態連單身的女生都夢寐以求，驚呼「天啊！少女感好強」、「還以為女兒突然長大了」、「這身材太逼人了！是要我們這些地方媽媽怎麼活下去...」昆凌8月在生日宣言附上一張比基尼美照，一樣被王子（邱勝翊）說「長得像20歲」，同期出道的阿緯誇：「20歲跟30歲外貌依然沒變啦！」
其實昆凌曾吐露生完第三胎後，心情感到很沮喪，因為擔心肚子無法恢復產前狀態，最後靠著運動找回身材也重拾自信，難得分享女明星回復產前身材的心路歷程，昆凌鼓勵所有母親「我學會了珍惜及更加照顧自己的身體，無論我們的外觀身型如何，我們都值得愛自己」，激勵不少媽媽網友。