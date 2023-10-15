走鐘獎驚見「工作人員穿低胸背心」！身份曝光 意外也是82萬YTR
YouTuber界盛事「走鐘獎」（14）日順利落幕，第五屆特地移師到高雄流行音樂中心舉行，但也因為如此，有不少YouTuber沒有親自出席。然而同樣有82萬人訂閱的「一隻阿圓」雖然在典禮當中沒有亮相，但是卻意外的以「工作人員」的身份出席，讓不少粉絲大感驚訝，直言「有這麼美的工作人員嗎？在幕後反而更辣」。
記者張嘉哲/綜合報導
阿圓這次走鐘獎其實也有報名，不過可惜都槓龜沒能入圍，不過即便不是以影音創作者的身份出席，她仍致力協助走鐘獎的舉辦，這次化身為「工作人員」參與幕後工作，14日晚間也在社群平台分享照片，只見她一身低胸無袖的背心，頭戴棒球帽，身上還配戴對講機，工作人員架勢還是有的。
阿圓也在IG貼出自己在後台跟那個女生KiKi、洋蔥、蛇丸等人氣的影音創作者合影，並且表示「走鐘獎！幕後工作人員企劃」顯示這次雖然沒能夠入圍走鐘獎，但對於整個活動還是盡心盡力參與其中。
貼文曝光後，不少粉絲紛紛留言「還以為阿圓今年沒有去了！沒想到是工作人員」、「阿圓在幕後比一些在幕前的人更引人矚目吧」、「工作人員有這麼辣的嗎！好美喔」、「很不一樣的身份欸！」、「好意外！雖然是影音創作者，但以工作人員身份出席超讚的」、「遇到阿圓在後台尖叫的我XD」