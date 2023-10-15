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台灣Netflix「開抓寄生帳號了」！內行1招破解用法：等於沒影響

▲Netflix台灣也開始處理「寄生帳號」問題，非同住者每月將額外收取100元月費。（示意圖／取自pexels）
▲Netflix台灣也開始處理「寄生帳號」問題，非同住者每月將額外收取100元月費。（示意圖／取自pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

Netflix在今年五月的時候發出公告，預告台灣也將開始抓「寄生帳號」的政策，讓其許多追劇迷都擔心這天的到來。然而，最近就有民眾開始發現，Netflix似乎已經開始動作了，當打開電視時，已經跳出相關輸入代碼的要求，否則將不能正常使用帳號功能，在網路上也掀起討論。不過，值得注意的是，目前看來僅「電視裝置」受到影響，「行動裝置」則是還是沒有跳出特別公告。

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以目前的Netflix高級訂閱方案為例，一般民眾大多有四名親友共用為例，僅有一人可以綁定電視，其他使用者則以行動裝置為主。不過最近，有民眾打開電視要觀看Netflix時，原本都能正常使用，但突然被要求「取得能在這部電視上收看影片的代碼」，否則將無法繼續使用帳戶，Netflix似乎已經開抓寄生帳號。

▲Netflix即（24）日起開鍘台灣寄生帳號，可以每月一人多付100元的方式購買額外成員解決。（圖／Netflix提供）
▲Netflix開鍘台灣寄生帳號，可以每月一人多付100元的方式購買額外成員解決。（圖／Netflix提供）
如果說四位共同使用者當中，有超過一人想在電視上觀看內容，就必須在主帳戶下購買「額外成員」，高級方案最多加2位，1位額外成員是100元。也就是說，假如你跟3位朋友共用原本的帳號，但你們都不住在同縣市、同居所，然而過去只要花390元就能夠一起分攤觀看，但現在因為你們沒有同住，所以要使用新方案，變成390+200元，但也只能3個人共用帳戶，其中一個人是要被踢除的。

不過，值得一提的是，Netflix的方案中「行動裝置」本來就不受IP限制，所以如果你是使用平板、筆電、手機等「行動裝置」追劇的人，暫時就還不用擔心被多收錢。《NOWnews》記者也實際實測打開筆電，登入友人訂閱的帳戶，因友人也未綁定電視，實際上都是以iPad使用Netflix，因此使用別的「行動裝置」依舊可以繼續共用，目前等於不受影響。

▲Netflix開始抓寄生帳號，今(24)日向台灣用戶發出「帳戶共用」最新公告，之後平台會利用裝置上網的IP位址判別使用者是否為帳號持有人或同住家人，如果不是每月要多付月費100元。（圖／記者陳明中)
▲Netflix開始抓寄生帳號，平台會利用裝置上網的IP位址判別使用者是否為帳號持有人或同住家人，如果不是每月要多付月費100元。（圖／記者陳明中)
🟡Netflix抓寄生帳號目前政策是什麼？

如果要共享帳戶的話，有超過一人想在電視上觀看內容，就必須在主帳戶下購買「額外成員」，高級方案最多加2位，1位額外成員是100元，也就是說，假如你跟3位朋友共用原本的帳號，但你們都不住在同縣市、同居所，然而過去只要花390元就能夠一起分攤觀看，但現在因為你們沒有同住，所以要使用新方案，變成390+200元，但也只能3個人共用帳戶，其中一個人是要被踢除的。

🟡「電視裝置」又包括哪些呢？

根據官方說法，包括的有智慧電視內建APP、Chromecast、Apple TV、PS5遊戲機、擁有機上盒的任何設備都算，未來政策上路之後，就算不理會不設定「同戶裝置」的話，Netflix也會自動幫你設定一個「同戶裝置」，不過該同戶裝置可以隨著你搬家去做更改，不必太擔心。

🟡我用平板共用Netflix帳號目前有影響嗎？

在官方公告之中，有一條說明寫著「如果您不在電視上觀賞Netflix或沒有電視，則無需要為帳戶設定Netflix同戶裝置」由於判定寄生帳號的方式，即是以同戶裝置設定的IP位置來判定。假設你跟三位朋友共用原本的帳號，但你們都不住在同縣市、同居所，但你們都使用「移動裝置」觀賞Netflix，例如手機、平板電腦、電腦等，那麼目前實施的政策還是不會影響到用戶。

▲使用筆電、手機、平板等行動裝置共用NetFlix的用戶目前還不受抓寄生帳號政策影響。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲使用筆電、手機、平板等行動裝置共用Netflix的用戶目前還不受抓寄生帳號政策影響。（示意圖／翻攝Pixabay）

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