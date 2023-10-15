台灣Netflix「開抓寄生帳號了」！內行1招破解用法：等於沒影響

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如果說四位共同使用者當中，有超過一人想在電視上觀看內容，就必須在主帳戶下購買「額外成員」，高級方案最多加2位，1位額外成員是100元。也就是說，假如你跟3位朋友共用原本的帳號，但你們都不住在同縣市、同居所，然而過去只要花390元就能夠一起分攤觀看，但現在因為你們沒有同住，所以要使用新方案，變成390+200元，但也只能3個人共用帳戶，其中一個人是要被踢除的。
不過，值得一提的是，Netflix的方案中「行動裝置」本來就不受IP限制，所以如果你是使用平板、筆電、手機等「行動裝置」追劇的人，暫時就還不用擔心被多收錢。《NOWnews》記者也實際實測打開筆電，登入友人訂閱的帳戶，因友人也未綁定電視，實際上都是以iPad使用Netflix，因此使用別的「行動裝置」依舊可以繼續共用，目前等於不受影響。
🟡Netflix抓寄生帳號目前政策是什麼？
如果要共享帳戶的話，有超過一人想在電視上觀看內容，就必須在主帳戶下購買「額外成員」，高級方案最多加2位，1位額外成員是100元，也就是說，假如你跟3位朋友共用原本的帳號，但你們都不住在同縣市、同居所，然而過去只要花390元就能夠一起分攤觀看，但現在因為你們沒有同住，所以要使用新方案，變成390+200元，但也只能3個人共用帳戶，其中一個人是要被踢除的。
🟡「電視裝置」又包括哪些呢？
根據官方說法，包括的有智慧電視內建APP、Chromecast、Apple TV、PS5遊戲機、擁有機上盒的任何設備都算，未來政策上路之後，就算不理會不設定「同戶裝置」的話，Netflix也會自動幫你設定一個「同戶裝置」，不過該同戶裝置可以隨著你搬家去做更改，不必太擔心。
🟡我用平板共用Netflix帳號目前有影響嗎？
在官方公告之中，有一條說明寫著「如果您不在電視上觀賞Netflix或沒有電視，則無需要為帳戶設定Netflix同戶裝置」由於判定寄生帳號的方式，即是以同戶裝置設定的IP位置來判定。假設你跟三位朋友共用原本的帳號，但你們都不住在同縣市、同居所，但你們都使用「移動裝置」觀賞Netflix，例如手機、平板電腦、電腦等，那麼目前實施的政策還是不會影響到用戶。