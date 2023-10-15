新人衝「垃圾山拍婚紗」！成品照超衝擊 釣出新娘本尊揭原因
不少人現在的婚紗照都喜歡走「戶外風」，經常會去一些美麗的山林景點拍攝，美度提升不少。不過，近日卻有一對新人，跑到南投縣埔里鎮有一處垃圾山拍婚紗，該處的垃圾堆積已經有超過萬頓以上，加上長期太陽曝曬，現場味道也不是非常好聞，讓不少網友相當佩服。對此，新娘也揭開跑到「垃圾山」拍照原因，獲得一片好評。
記者張嘉哲/綜合報導
南投縣由於縣內沒有垃圾焚化廠，垃圾長期仰賴外縣市協助處理，然而今年春節後外運的垃圾量降低，導致埔里鎮的垃圾快速堆積，堆置在清潔隊旁空地的垃圾已經上萬公噸，理所當然滿滿的垃圾味道不會多好聞，清潔隊員都難以忍受，更不要說是一般人。
不過日前就有清潔隊員發現，有一對新人站在垃圾場的大門口，以垃圾山作為背景，身穿婚紗在拍照，但兩人並非是清潔隊員，於是相當好奇「為何這對年輕人會選擇垃圾山當背景來拍婚紗」，照片在網路上掀起討論。
然而由於討論相當熱烈，也釣出新娘本人，薛姓女子在臉書上透露「原本跟攝影師說要去垃圾山拍，他以為我在開玩笑，連司機大哥都說，載人拍婚紗三十年，沒遇過有人拍垃圾山的」並逗趣的表示「現場味道真的有點濃厚，臭味是一陣一陣的」。
提到為何會選擇「垃圾山」來當作婚紗背景，新娘表示「這不只是埔里獨有的問題，很多縣市都有，大家可以搜尋看看，我們每年的垃圾量都越來越多」，新娘也說她非常感謝男友支持自己的想法，也感謝埔里清潔隊幫忙側拍，透過這組照片的熱烈討論「希望大家能注意到台灣垃圾大爆量的問題，一起來減少垃圾量」而該組創意照片也獲得許多網友盛讚，直言相當有創意！