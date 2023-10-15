走鐘獎博恩脫口秀太猛！茶碗蒸、Toyz、郭台銘都有：當天才寫稿？
YouTuber年度盛事「走鐘獎」今年舉辦第五屆，這次特別移師到高雄流行音樂中心舉辦，然而這次走鐘獎除了日本高人氣AV女優「河北彩花」擔任嘉賓受到矚目之外，其中去年獲得好評的脫口秀表演今年也有！只不過講者從賀瓏變成博恩，博恩一上台連續10分鐘妙語如珠，不僅Diss了許多創作者，竟然連剛發生的茶碗蒸事件、Toyz點評超派雞排的事情全部都入段子內，讓不少粉絲傻眼直呼「是走鐘獎當天才寫稿？」
記者張嘉哲/綜合報導
博恩出場表演時，一開場就先表示，由於今年很多影音創作者沒來，所以都找了職務代理人，搞笑稱今年走鐘獎是「Aka.得獎者沒來看手機念致詞代理大會」，隨後就開始討論今年「網紅翻車」的事件，虧了劉芒修圖事件，還用最近Toyz點評超派雞排來形容「蔡阿嘎去日本點評別人餐點」翻車的爭議，讓觀眾驚呼聲連連。
隨後博恩感謝觀眾成為影音創作者的「衣食父母」，話鋒一轉，博恩表示「我真的很像問大家一個問題，你們到底是誰？我昨天晚宴就想問了，你們每個人都長得像茶碗蒸一樣，很難得可以看到一個典禮，你認識的人比金音獎還少的」。
隨後講到一半時，背景突然出現煙火聲，博恩突然說「等一下，這煙火不是20分鐘才要放？出大包了啦太丟臉了，還好這是走鐘獎，不是什麼真正重要的典禮，要是國慶之類的那完蛋了」吐槽台中國慶煙火晚會出包連連，甚至提到「因為今年走鐘獎有提早20分鐘，總不能叫這些創作者跳20分鐘的『我姓石』吧」帶入郭台銘跟風跳抖音洗腦曲的最新梗。
典禮結束後，主辦單位也立刻將這段脫口秀剪輯上傳，才一個晚上已經27萬點閱，不少粉絲紛紛回應「這是當天寫稿吧？怎麼會有茶碗蒸跟超派雞排啦」、「郭台銘、茶碗蒸不是都剛發生的事.....這稿子到底是何時寫的，太神了」、「博恩真的超屌，段子很猛」、「這梗新到我以為他是今天早上才寫完…太神了」、「這個梗會不會太新啦！博恩太強」。