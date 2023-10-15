國小畢旅漲價20%！國旅房價猛漲「回不去」　南投縣破1.5萬最貴

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至於房價部分，觀光署統計，今年上半年觀光旅館房價達平均每晚4618元，較疫情前2019年同期漲24%；一般旅館平均每晚2647元，也較疫情前同期漲22%。國旅住宿成本攀升讓國人寧可不住或往國外跑，致使觀光旅館、一般旅館今年上半年住用率分別是55.45%、45.87%，還不如2019年。
觀光旅館以南投縣平均房價居冠，平均房價為1萬5449元。觀光署分析，因南投縣有涵碧樓大飯店及雲品溫泉酒店2家以高端客群為主要市場的觀光旅館；旅館業以宜蘭縣平均房價為3474元居冠，該縣市計有239家一般旅館，其中有79家溫泉或渡假旅館高於平均房價，顯示在國旅頗受青睞。
進一步分析發現，今年上半年民宿房價平均每晚2536元，僅較疫情前同期漲11%，價格相對「親民」，加上提供更多樣化選擇，也讓民宿今年上半年住用率達25.71%，超越疫情前同期的22.79%，成了住用率唯一超越疫情前水準的旅宿業。
觀光署分析房價上漲有3原因，推估1為各項原物料價格上漲，今年上半年消費者物價指數(CPI)較去年同期增加2.32%，其中服務類漲2.85%；2是每月基本工資亦逐年調升，由2019年2萬3100元增至今年2萬6400元；此外第3點則是電價調漲，也推升旅宿業經營面向包含住宿、餐飲及其他休閒設施之營運成本。