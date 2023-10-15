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國小畢旅漲價20%！國旅房價猛漲「回不去」　南投縣破1.5萬最貴

▲觀光署最新統計，2023上半年觀光旅館房價平均每晚4618元，南投縣因有涵碧樓、雲品，平均房價突破1.5萬元最貴。（圖／涵碧樓提供）
▲觀光署最新統計，2023上半年觀光旅館房價平均每晚4618元，南投縣因有涵碧樓、雲品，平均房價突破1.5萬元最貴。（圖／涵碧樓提供）

記者徐銘穗/綜合報導

新北市某國小畢業旅行，幾乎相同的花蓮3天2夜行程，費用從去年每人的5800元漲到7000元，漲幅達20%。據交通部觀光署統計，2023上半年觀光旅館房價平均每晚4618元，較疫情前2019年同期漲24%，但55.45%住房率卻不如2019年；若以地區別，南投縣平均房價為1萬5449元最貴，分析國旅房價「回不去」有3大原因。

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觀光署指出，今（2023）上半年旅館業營收約516億元，較去年同期371.2億元增加約144.7億元，約成長38.99%，旅館業營收已超越疫情前2019年同期水準。

▲國旅近來被嫌又貴又不好玩。圖為嘉義布袋的「高跟鞋教堂」。（圖／Google Map@黃先生）
▲國旅近來被嫌又貴又不好玩。圖為嘉義布袋的「高跟鞋教堂」。（圖／Google Map@黃先生）
至於房價部分，觀光署統計，今年上半年觀光旅館房價達平均每晚4618元，較疫情前2019年同期漲24%；一般旅館平均每晚2647元，也較疫情前同期漲22%。國旅住宿成本攀升讓國人寧可不住或往國外跑，致使觀光旅館、一般旅館今年上半年住用率分別是55.45%、45.87%，還不如2019年。

觀光旅館以南投縣平均房價居冠，平均房價為1萬5449元。觀光署分析，因南投縣有涵碧樓大飯店及雲品溫泉酒店2家以高端客群為主要市場的觀光旅館；旅館業以宜蘭縣平均房價為3474元居冠，該縣市計有239家一般旅館，其中有79家溫泉或渡假旅館高於平均房價，顯示在國旅頗受青睞。

▲南投縣因轄內在日月潭擁涵碧樓與雲品兩間高端觀光旅館，平均房價超過1.5萬元、全台最貴。（圖／翻攝雲品溫泉酒店YT，2023.10.05）
▲南投縣因轄內在日月潭擁涵碧樓與雲品兩間高端觀光旅館，平均房價超過1.5萬元、全台最貴。（圖／翻攝雲品溫泉酒店YT，2023.10.05）
進一步分析發現，今年上半年民宿房價平均每晚2536元，僅較疫情前同期漲11%，價格相對「親民」，加上提供更多樣化選擇，也讓民宿今年上半年住用率達25.71%，超越疫情前同期的22.79%，成了住用率唯一超越疫情前水準的旅宿業。

觀光署分析房價上漲有3原因，推估1為各項原物料價格上漲，今年上半年消費者物價指數(CPI)較去年同期增加2.32%，其中服務類漲2.85%；2是每月基本工資亦逐年調升，由2019年2萬3100元增至今年2萬6400元；此外第3點則是電價調漲，也推升旅宿業經營面向包含住宿、餐飲及其他休閒設施之營運成本。
 

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