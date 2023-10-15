又見美豬產地標示不實！食藥署移請司法調查 加強查核500家工廠
食藥署近日接獲民眾檢舉，稽查「玉釩食品有限公司桃園分公司」，該公司以原進原出方式販售「豬腳圓切」產品，其外箱標示「美國」，出貨單記載「加拿大」文字與外箱標示「美國」不符，桃園市政府衛生局將依刑法第255條移請司法機關調查。食藥署副署長林金富今（15）日指出，已針對全國約500家肉品加工廠啟動加強查核，並將鎖定輸入量較大、風險較高的業者，逐一現場稽查。
記者鄭妤安／台北報導
食藥署13日會同桃園市政府衛生局至玉釩食品有限公司桃園分公司稽查，經查該公司販售2項美國豬肉產品「豬腳圓切片5片/斤-12Kg/箱 加拿大」、「豬腳圓切片4片/斤-12Kg/箱 加拿大」，其產品外包裝標示原產地為美國，現場提供下游業者出貨單的品名規格為「豬腳圓切 加拿大」，出貨單記載「加拿大」文字與外箱標示「美國」不符。業者於稽查紀錄表示出貨型態為原箱出貨，不會改箱及改標，先前進貨加拿大產品販售，未更正出貨單產地資訊，業者坦承疏失。
食藥署強調，自2021年1月1日起，不論進口或國產含有豬肉或豬可食部位原料者，所有包裝食品、散裝食品或直接供應飲食場所供應的食品，都應依規定標示豬肉及豬可食部位原料產地。針對此次事件，桃園市政府衛生局將依刑法第255條移請司法機關調，法條內容指出「意圖欺騙他人，而就商品的原產國或品質，為虛偽的標記或其他表示者，處一年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金；明知為前項商品而販賣，或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者，亦同。」
林金富表示，已針對全國約500家肉品加工廠啟動加強查核，特別將鎖定輸入量較大、風險較高的業者，逐一現場稽查，確保廠商依法落實規定。