漢堡王「3組優惠代碼」狂送！免費吃小華堡、Q彈海老堡　外送也有

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漢堡王拚百貨週年慶，即日起至12月4日，推出「吃貨周年慶優惠券」，包括小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡，4種漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款通通「買一送一」。
📌漢堡王華堡日「免費吃小華堡」
10月華堡日為10月14日至10月18日，官網預訂指定華堡系列套餐，選擇10月18日取餐，輸入優惠代碼「LOVEBK」，即可「免費吃小華堡」乙顆。即使沒預訂，只要於門市現場購買，出示漢堡王華堡日Facebook貼文或Line推播；或在官網訂購輸入優惠代碼「LOVEBK」，並購買指定華堡系列套餐，一樣享「免費小華堡」乙顆。
提醒大家，優惠活動適用於門市臨櫃點餐、門市國王手機點、自助點餐機、官網外帶；恕不適用官網外送、外送平台。
📌外送也能「免費吃漢堡王Q彈海老堡」
10月23日至10月24日漢堡王推出限時敬老優惠，10月20日起，預購外帶或外送安格斯系列套餐，指定於10月23日或10月24日取餐並輸入優惠代碼「FREESH」，即贈「Q彈海老堡」乙顆。乙套安格斯套餐送乙顆 Q 彈海老堡，優惠可累贈。
📌漢堡王「王的保溫瓶」加價購
即日起官網預訂外帶不限品項，單筆訂單滿299元，輸入優惠代碼「BKBOT」，即可以250元加購漢堡王480ml限量「王的保溫瓶」。瓶身及內部分別選用304、316不鏽鋼材質，除具備良好保溫效果經SGS檢驗合格，耐熱溫度0°C-100°C。每筆訂單僅限加購乙個保溫瓶，數量有限，售完為止。
📌頂呱呱X OOHA聯名萬聖限定套餐
頂呱呱 Ｘ OOHA打造萬聖限定套餐，即日起至10月31日，「呱啵萬聖餐」原味炸雞1塊＋呱呱包1顆＋呱呱啵啵球4顆(起司X2、布朗尼X2)＋OOHA氣泡飲(檸檬蜂蜜口味)1罐，門市優惠價189元（原價219元）；「辣啵萬聖餐」辣味炸雞2塊＋呱呱啵啵球4顆(起司X2、布朗尼X2)＋OOHA氣泡飲(檸檬蜂蜜口味)1罐，門市優惠189元（原價232元）。
提醒大家，原味炸雞部位隨機供應，恕無法指定；OOHA萬聖啵啵餐，套餐氣泡飲（原價25元），門市可加價更換不同飲品（外送不可換購）。