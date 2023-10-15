6大優惠懶人包！肯德基「炸雞蛋撻桶」399　拿坡里、漢堡王買1送1

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漢堡王拚百貨週年慶，即日起至12月4日，推出「吃貨周年慶優惠券」，包括小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡，4種漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款通通「買一送一」。
個人超省餐有3款都只要百元有找！爽吃「花生培根牛肉堡＋4塊雞塊＋中可」才99元；雙人激省餐「小華堡雙套餐」只要168元，相當於一套花84元就能吃飽。漢堡王「吃貨周年慶優惠券」爽吃63天、現省1848元！
📌拿坡里炸雞「買一桶送一桶」！「6支雞腿＋6塊腿排」特價390元
即日起至11月2日，拿坡里炸雞專賣店限定，買「酷樂雞腿桶」就送「滋汁腿排桶」，相當於入手6支微辣炸雞腿，就免費贈送6塊微辣腿排，無論內用或外帶都只要特價390元（原價660元），現賺270元。
提醒大家，優惠限內用/外帶，外送不適用；限兌換指定商品，不可折抵現金或與其他優惠合併使用。建議可先電話預訂餐點、或線上訂餐並完成付款，再到店取餐更方便。
慶祝拿下「第三屆 500盤2023」，拿坡里披薩.炸雞、拿坡里炸雞專賣店雙品牌祭出「酥脆鱈魚香絲」買一送一優惠；即日起至11月1日，於雙品牌點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」特價89元（原價178元）。
📌肯德基：彩虹「肯愛桶」炸雞＋蛋撻399元優惠
肯德基即日起至10月31日，
超狂肯德基「炸整隻雞」也在萬聖節回歸了，還首次披上全黑色外衣，搭配南瓜濃湯醬、番茄咖哩醬、藍莓優格醬三種美味沾醬，黑皮整隻雞一隻＋中薯兩份＋原味蛋撻禮盒（6入）＋可樂一瓶＋3款萬聖節限定沾醬，售價899元，全台限量1萬組，全台開搶。
📌必勝客：「3大披薩666元」再送大瓶可樂！隱藏優惠代碼「13621」
街口會員獨享必勝客限定優惠，即日起至12/22，至「必勝客」使用「街口支付」付款，優惠代碼「13621」，期間限定「3個大比薩特價666元起」，3個鬆厚大比薩（限定630元以下口味）＋1瓶1.25L可樂，比PK APP優惠再降222元。提醒大家，官網需於「優惠券專區」中輸入優惠代碼「13621」訂購，或至門市結帳出示優惠券（或手機圖檔），優惠不得併用。
而必勝客今10月15日最後一天，使用PK APP點餐，可享「3個大披薩888元」，不限平假日、外帶外送皆適用，可選限定口味有「月見韓式烤五花披薩」與「炙燒鮭魚」、「和風章魚燒」等19種口味。
📌麥當勞：LINE量購優惠！麥香魚及滿福早餐下殺68折
麥當勞LINE限定隨買店取量購優惠，麥香魚＋熱經典美式咖啡(中)優惠組5入68折、早餐滿福系列豬肉滿福堡加蛋＋熱經典美式咖啡(中)優惠組同樣享有5入68折起好康；另外還有蜂蜜系列飲品買4送1、那堤買4送1等優惠，最高每組省75元。
📌達美樂：「香濃巧克力滋心珍珠披薩」199元
達美樂則推出堪稱手搖飲黑糖珍珠口味的「香濃巧克力滋心珍珠披薩」，以香濃比利時巧克力搭配莫札瑞拉起司條，再放入Q彈黑糖珍珠巧及軟嫩雪米麻糬，並淋上香純蜂蜜，鹹鹹甜甜、Q彈又有嚼勁，即日起至10月22日，期間限定優惠199元。