台灣Netflix「開抓寄生帳號了」！內行1招破解用法：等於沒影響

6大優惠懶人包！肯德基「炸雞蛋撻桶」399　拿坡里、漢堡王買1送1

▲週末6大速食優惠懶人包一覽！漢堡王、拿坡里「買ㄧ送ㄧ」，肯德基「炸雞蛋撻桶399元」，必勝客「3大披薩666元」再送大瓶可樂，麥當勞、達美樂都有好康。（圖／記者蕭涵云攝）
▲週末6大速食優惠懶人包一覽！漢堡王、拿坡里「買ㄧ送ㄧ」，肯德基「炸雞蛋撻桶399元」，必勝客「3大披薩666元」再送大瓶可樂，麥當勞、達美樂都有好康。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

本週末必吃6大速食優惠懶人包一覽！漢堡王、拿坡里「買ㄧ送ㄧ」，肯德基「炸雞蛋撻桶399元」優惠，必勝客「3大披薩666元」再送大瓶可樂，麥當勞、達美樂都有好康一起吃飽飽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌漢堡王：12款「買1送1」！華堡、牛肉堡都半價
漢堡王拚百貨週年慶，即日起至12月4日，推出「吃貨周年慶優惠券」，包括小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡，4種漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款通通「買一送一」。

個人超省餐有3款都只要百元有找！爽吃「花生培根牛肉堡＋4塊雞塊＋中可」才99元；雙人激省餐「小華堡雙套餐」只要168元，相當於一套花84元就能吃飽。漢堡王「吃貨周年慶優惠券」爽吃63天、現省1848元！

▲漢堡王即起至12月4日前，「吃貨周年慶優惠券」登場，其中包括8款熱賣品項買1送1。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王即起至12月4日前，「吃貨周年慶優惠券」登場，其中包括8款熱賣品項買1送1。（圖／漢堡王提供）
📌拿坡里炸雞「買一桶送一桶」！「6支雞腿＋6塊腿排」特價390元
即日起至11月2日，拿坡里炸雞專賣店限定，買「酷樂雞腿桶」就送「滋汁腿排桶」，相當於入手6支微辣炸雞腿，就免費贈送6塊微辣腿排，無論內用或外帶都只要特價390元（原價660元），現賺270元。

提醒大家，優惠限內用/外帶，外送不適用；限兌換指定商品，不可折抵現金或與其他優惠合併使用。建議可先電話預訂餐點、或線上訂餐並完成付款，再到店取餐更方便。

慶祝拿下「第三屆 500盤2023」，拿坡里披薩.炸雞、拿坡里炸雞專賣店雙品牌祭出「酥脆鱈魚香絲」買一送一優惠；即日起至11月1日，於雙品牌點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」特價89元（原價178元）。

▲拿坡里炸雞店限定炸雞買一桶送一桶，「6支雞腿＋6塊腿排」特價390元；慶祝拿下「500盤」還祭出「酥脆鱈魚香絲」買一送一優惠。力拚肯德基萬聖節回歸「黑皮整隻雞」。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里炸雞店限定炸雞買一桶送一桶，「6支雞腿＋6塊腿排」特價390元；慶祝拿下「500盤」還祭出「酥脆鱈魚香絲」買一送一優惠。（圖／三商餐飲提供）
📌肯德基：彩虹「肯愛桶」炸雞＋蛋撻399元優惠
肯德基即日起至10月31日，全台門市同步推出彩虹設計的「肯愛分饗桶」，一次爽嗑經典「咔啦脆雞 x 5＋原味蛋撻 x 2＋雙色轉轉QQ球＋4塊上校雞塊＋紅茶(小) x 2」，期間限定優惠價只要399元。民眾拍照「肯愛桶」上傳分享肯德基官方粉絲專頁活動貼文，還有機會可以獲得全台限量「KFC 肯愛小雞包」。

超狂肯德基「炸整隻雞」也在萬聖節回歸了，還首次披上全黑色外衣，搭配南瓜濃湯醬、番茄咖哩醬、藍莓優格醬三種美味沾醬，黑皮整隻雞一隻＋中薯兩份＋原味蛋撻禮盒（6入）＋可樂一瓶＋3款萬聖節限定沾醬，售價899元，全台限量1萬組，全台開搶。

▲肯德基萬聖節回歸「黑皮整隻雞」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲肯德基萬聖節回歸「黑皮整隻雞」。（圖／記者鍾怡婷攝）
📌必勝客：「3大披薩666元」再送大瓶可樂！隱藏優惠代碼「13621」
街口會員獨享必勝客限定優惠，即日起至12/22，至「必勝客」使用「街口支付」付款，優惠代碼「13621」，期間限定「3個大比薩特價666元起」，3個鬆厚大比薩（限定630元以下口味）＋1瓶1.25L可樂，比PK APP優惠再降222元。提醒大家，官網需於「優惠券專區」中輸入優惠代碼「13621」訂購，或至門市結帳出示優惠券（或手機圖檔），優惠不得併用。

而必勝客今10月15日最後一天，使用PK APP點餐，可享「3個大披薩888元」，不限平假日、外帶外送皆適用，可選限定口味有「月見韓式烤五花披薩」與「炙燒鮭魚」、「和風章魚燒」等19種口味。

▲暑假還沒過完，街口支付就幫大家提早慶祝父親節，必勝客外帶披薩「買1送5」，只要外帶一個大披薩，就送2小披薩＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂，現賺1000元；肯德基5塊雞桶澎湃套餐也只要333元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客隱藏優惠代碼「13621」，「3大披薩666元」再送大瓶可樂。（圖／記者蕭涵云攝）
📌麥當勞：LINE量購優惠！麥香魚及滿福早餐下殺68折
麥當勞LINE限定隨買店取量購優惠，麥香魚＋熱經典美式咖啡(中)優惠組5入68折、早餐滿福系列豬肉滿福堡加蛋＋熱經典美式咖啡(中)優惠組同樣享有5入68折起好康；另外還有蜂蜜系列飲品買4送1、那堤買4送1等優惠，最高每組省75元。

▲麥當勞LINE隨買店取量購優惠！麥香魚及滿福早餐下殺68折。（圖／翻攝自麥當勞LINE）
▲麥當勞LINE隨買店取量購優惠！麥香魚及滿福早餐下殺68折。（圖／翻攝自麥當勞LINE）
📌達美樂：「香濃巧克力滋心珍珠披薩」199元
達美樂則推出堪稱手搖飲黑糖珍珠口味的「香濃巧克力滋心珍珠披薩」，以香濃比利時巧克力搭配莫札瑞拉起司條​，再放入Q彈黑糖珍珠巧及軟嫩雪米麻糬，並​淋上香純蜂蜜，鹹鹹甜甜、Q彈又有嚼勁，即日起至10月22日，期間限定優惠199元。

▲達美樂「香濃巧克力滋心珍珠披薩」199元。（圖／翻攝自達美樂FB）
▲達美樂「香濃巧克力滋心珍珠披薩」199元。（圖／翻攝自達美樂FB）

拿坡里炸雞買一桶送一桶！「6支雞腿＋6塊腿排」390元　拚肯德基

再降222元！必勝客「3大比薩666元」隱藏優惠代碼曝　拚達美樂199

漢堡王12款「買1送1」爽吃63天！華堡、牛肉堡半價　摩斯漢堡9折

漢堡王改名「雞堡王」！老饕見招牌瘋猜：退加盟了嗎　真相曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞