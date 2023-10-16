手機可以充電整晚？專家揭「維持1電量」：可延長電池壽命
隨著智慧型手機的普及，功能也日新月異，現代人習慣手機不離身，如果手機沒電了，甚至有人還會因此焦慮不安，因此在睡覺時不少人都習慣將手機放在床上，並且充電一整晚。對此，專家就表示，這樣整晚充電的行為，會讓手機的電池壽命大幅度的減少。
記者張嘉哲/綜合報導
根據《每日郵報》報導指出，澳洲昆士蘭大學訊息與通信技術副教授瑞提許（Ritesh Chugh）表示，目前最新一代的智慧型手機都有快充的功能，充滿電只要30分鐘至2小時，相比之下「整晚的充電是沒有必要的」，因為長時間對手機充電的話，會對鋰電池產生影響，讓電池的壽命嚴重降低。
瑞提許也提到「雖然目前大部分的手機在滿電狀態下會自動停止充電，但是手機只要放著就會耗電，而只要耗電就會繼續充電，手機整晚就會在99%、100%跳動」。至於正確的充法應該怎麼樣操作，瑞提許則推薦「蘋果的iPhone可以避免充電超過80%，而三星則是可以將充電限制在85%。
而過去科技博主《原來如此bot》也發文分享過，表示手機充到100%，電池確實會發生某些反應，如果非常在意電池健康的人，那就建議將電池電量維持在30至80%循環，最多充到90%就拔掉，這是延長電池壽命最佳方法。而真正破壞電池的用法，則是讓手機電池耗盡自動關機，那才是對手機損害最大的。