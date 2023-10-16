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42歲遭裁員！他抱「15年工作經驗」去面試　月薪竟被砍到剩28K

▲一名42歲中年網友被裁員，積極在擅長領域找工作，也火速收到公司邀約面試，沒想到單位主管竟將每月薪資從3萬2砍到2萬8。（示意圖／擷取自pexels）
▲一名42歲中年網友被裁員，積極在擅長領域找工作，也火速收到公司邀約面試，沒想到單位主管竟將每月薪資從3萬2砍到2萬8。（示意圖／擷取自pexels）

記者賴禹妡／綜合報導

一名42歲中年網友近日因公司營運出狀況被裁員，他在短暫休息後就積極在擅長領域找工作，也火速收到公司邀約面試，沒想到單位主管在面試過程中，不但頻頻質疑他的能力，最後還將每月薪資從3萬2砍到2萬8，讓他氣到當場走人：「這個薪水應該很難請到人類。」 

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該名網友在Dcard中發文抱怨，他表示近期因公司營運出狀況，導致他突然被裁員，雖然可以靠資遣費及失業補助金再撐一陣子，但他考量今年已經42歲，便在休息一個月後積極找工作。 

原PO選擇先找較為拿手的資材、物管、倉管職務，「畢竟這個職務與工作內容也從事15年左右」，他在求職網投履歷之後，馬上就收到某間被動元件公司的邀約面試。在面試過程中，單位主管先是一再強調要操作ERP系統，在原PO簡單介紹之前工作職掌後，對方仍跳針式詢問會不會用系統，並吹噓自己擁有許多相關證照。 

▲原PO收到某間被動元件公司的邀約面試，但缺註明工作待遇32K以上，最後單位主管卻只開出28K薪資。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO收到某間被動元件公司的邀約面試，註明工作待遇32K以上，最後單位主管卻只開出28K薪資。（示意圖／取自pixabay）
最誇張的是，職缺註明工作待遇32K以上，最後單位主管卻只開出28K薪資，讓原PO忍不住回應對方：「明年基本工資2萬7470元，我出社會21年了你開2萬8，這個薪水應該很難請到人類。」講完便轉身離開。 

貼文曝光後，網友紛紛看傻留言，「不就是個ERP系統，公司願意培訓誰學不會」、「他知不知道路邊手搖飲店正職都開35K了，有經驗的倉管還想要開28K啊」。也有人提到類似經驗，「這種面試官真的很多，之前我也面試一家公司上面寫28K，到場就說一堆貶低別人的話，所以大概26K呵呵」。 

事實上，根據主計總處於2022年底公布的最新資料顯示，2021年全年薪資中位數為50.6萬，代表全台有高達46.5萬人月薪不到42K。從平均總薪資來看，2021年未達平均薪資比率高達68.31%，也就是有過半數人年收入未達平均總薪資。 

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