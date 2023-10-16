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花4千元買寶可夢卡沒拆封！他24年後打掃翻出　一問價值飆破78萬

▲一名英國男子近日在家中打掃時意外翻出一盒從沒開封過的寶可夢卡牌，他24年前花約新台幣4000元購入，如今價值上看約新台幣78萬元。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名英國男子近日在家中打掃時意外翻出一盒從沒開封過的寶可夢卡牌，他24年前花約新台幣4000元購入，如今價值上看約新台幣78萬元。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

知名熱門動漫寶可夢（Pokémon）除了推出動畫，更有電動遊戲、卡片遊戲等相關作品，讓許多粉絲愛不釋手。近日就有一名英國男子，在家中打掃時意外翻出一盒從沒開封過的寶可夢卡牌，他24年前僅花將近新台幣4000元購入，如今價值上看約新台幣78萬元，且即將登上拍賣會出售，令他興奮不已。 

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根據外媒《BBC》報導，英國一名男子1999年為了孫女在商店花100英鎊（約新台幣3930元）買下寶可夢卡牌，當時5名孫子女都各有一盒，大多數都已被拆開丟掉，但仍有部分未開封且保存完整。 

▲收藏商店預估男子的寶可夢卡牌上看價值2萬英鎊，且17日即將登上英國德比郡漢森拍賣行出售。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲收藏商店預估男子的寶可夢卡牌上看價值2萬英鎊，且17日即將登上英國德比郡漢森拍賣行出售。（示意圖／翻攝自Pixabay）
該男近期在罹患絕症的妻子床邊打掃，意外發現這盒年久未拆封的寶可夢卡牌，裡頭共有102張卡片，分別在36個補充包中，為一組完整的卡包組合，並印有正版官方證明。 

由於1999年第一版全套寶可夢，曾被拍賣行預估可以賣到75萬美元（約新台幣2421萬元），因此男子也期望能賣到好價錢。對此，收藏商店預估男子的寶可夢卡牌上看價值2萬英鎊（約新台幣78萬元），17日即將登上英國德比郡漢森拍賣行出售，讓男子相當不可置信，也希望這筆錢能幫助改善家中經濟狀況。 

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