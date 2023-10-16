花4千元買寶可夢卡沒拆封！他24年後打掃翻出 一問價值飆破78萬
知名熱門動漫寶可夢（Pokémon）除了推出動畫，更有電動遊戲、卡片遊戲等相關作品，讓許多粉絲愛不釋手。近日就有一名英國男子，在家中打掃時意外翻出一盒從沒開封過的寶可夢卡牌，他24年前僅花將近新台幣4000元購入，如今價值上看約新台幣78萬元，且即將登上拍賣會出售，令他興奮不已。
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒《BBC》報導，英國一名男子1999年為了孫女在商店花100英鎊（約新台幣3930元）買下寶可夢卡牌，當時5名孫子女都各有一盒，大多數都已被拆開丟掉，但仍有部分未開封且保存完整。
該男近期在罹患絕症的妻子床邊打掃，意外發現這盒年久未拆封的寶可夢卡牌，裡頭共有102張卡片，分別在36個補充包中，為一組完整的卡包組合，並印有正版官方證明。
由於1999年第一版全套寶可夢，曾被拍賣行預估可以賣到75萬美元（約新台幣2421萬元），因此男子也期望能賣到好價錢。對此，收藏商店預估男子的寶可夢卡牌上看價值2萬英鎊（約新台幣78萬元），17日即將登上英國德比郡漢森拍賣行出售，讓男子相當不可置信，也希望這筆錢能幫助改善家中經濟狀況。