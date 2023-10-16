「梵谷皮卡丘」慘遭黃牛炒價破萬！官方中止發放 獲得新方案出爐
寶可夢在9月底時與荷蘭梵谷博物館進行聯名合作，推出主題展，在現場不但能看到寶可夢為主題的梵谷畫風作品，也販售許多場館限定商品與贈送「梵谷皮卡丘」（戴灰帽的皮卡丘） PTCG 卡片，但這卻也導致黃牛上網販售炒價的亂象出現，對此，寶可夢官方發出聲明道歉，同時祭出新方法抑制黃牛。
記者潘毅/綜合報導
荷蘭梵谷博物館為了歡慶50週年，從9月28日起開始與寶可夢聯名推出特展「Pokémon Adventure」，即日起至2024年1月7日，現場都會展出梵谷畫風的寶可夢畫作，同時也會給予前往現場觀展民眾一張「梵谷皮卡丘」 PTCG 卡片。
不過就是這張所有寶可夢粉都想要的可愛卡片，成為黃牛的炒價目標。因為並非所有人都能飛到荷蘭阿姆斯特丹觀展，因此就有黃牛跑到博物館現場，與現場遊客收購這張卡片或是搶購限定商品，再拿到網路上以高價轉賣，炒到甚至超過萬元台幣的價格。
黃牛的出現也讓本該靜謐的博物館變得像是菜市場，對此，《寶可夢》北美官方也在10月13日發出道歉公告，同時也表示，「梵谷皮卡丘」宣傳卡之後無法在博物館現場獲得，將改成在寶可夢線上購物網站購買 30 美元的商品，就會限送一張宣傳卡。祭出對策，就是希望還給博物館一個乾淨的場域，同時讓無法前往現場的粉絲也能有機會獲得卡片。