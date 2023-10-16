吃藏壽司隔壁桌家長1舉動！他曬「超療癒畫面」驚嘆：很好的身教
不少餐廳時常遇到父母帶小孩光顧，卻放任孩子吵鬧，打擾到其他客人，造成店家困擾。近日就有一名網友透露，他在吃藏壽司時，目睹隔壁家長做出最完美的身教，一家人用餐完畢後，不僅將餐具堆疊整齊，還整理擦拭桌面，療癒畫面讓原PO感嘆：「服務人員看到應該會很感動。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨日在臉書社團「爆廢公社二館」中貼文，他表示在吃藏壽司時，看到鄰桌一對夫妻帶小孩來用餐，一家人吃飽後竟將使用過的餐具整齊疊好，且桌面也被擦拭得相當乾淨，讓他忍不住讚嘆：「服務人員看到應該會很感動，真的是很好的身教。」
貼文曝光後，不少網友也認同留言，「身教不如言教，從小培養小孩的禮貌，服務人員也是人，不像有些人出門消費把自己當大爺」、「我是餐飲服務生，我看到這樣心裡會感覺很溫暖」。不過，也有人指出，「其實有時候服務人員反而不喜歡顧客這樣，有時候服務人員收拾可能有流程，這樣反而造成困擾」。
但大多數網友仍認為，只要家長在餐廳別無視小孩的吵鬧，對店家而言就是好事，「對比之前去火鍋店，隔壁桌小孩一直摔餐具，媽媽也只是不斷重複『不可以喔！』然後繼續滑她的手機，爸爸則是埋頭吃飯，小孩就這樣一直尖叫、一直摔，店員一直撿。離開時桌下更是滿目瘡痍⋯真心覺得店員好辛苦，父母很失格」。