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炭烤豬肋排「買一送一」吃3天　身份證「中1碼」免費吃8盎司牛排

▲TGI FRIDAYS新店裕隆城餐廳開幕，今起連3天「炭烤豬肋排買一送一」；身份證對中「1 、0 、2 、5」 任中1碼，免費吃Texas Roadhouse 8oz.火烤德州牛排。（圖／TGI FRIDAYS提供）
▲TGI FRIDAYS新店裕隆城餐廳開幕，今起連3天「炭烤豬肋排買一送一」；身份證對中「1 、0 、2 、5」 任中1碼，免費吃Texas Roadhouse 8oz.火烤德州牛排。（圖／TGI FRIDAYS提供）

記者蕭涵云/綜合報導

美食控省荷包必吃買一送一優惠！TGI FRIDAYS慶祝新店裕隆城餐廳開幕，今（17）日起連3天「半份炭烤豬肋排買一送一」；Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排則慶祝9週年，即日起身份證對中「1 、0 、2 、5」 任中1碼，並點購 12oz.肋眼牛排，就能免費再吃 8oz. 火烤德州牛排。

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📌TGI FRIDAYS新店裕隆城：半份炭烤豬肋排「買一送一」
TGI FRIDAYS慶祝新店裕隆城餐廳開幕，10月17日至10月19日連3天，半份炭烤豬肋排「買一送一」！每桌每次至多買二送二，本優惠組合(含贈送之品項)內用及外帶，均需加收原價之10%服務費。

而10月20日至11月30日，消費滿1200元，也送「半份炭烤豬肋排」！贈送之餐點需酌收原價之10%服務費；每桌限換乙次，不得拆桌分帳使用，不得折現或外帶。

▲TGI FRIDAYS新店裕隆城限定，半份炭烤豬肋排「買一送一」。（圖／翻攝自TGI FRIDAYS Taiwan FB）
▲TGI FRIDAYS新店裕隆城限定，半份炭烤豬肋排「買一送一」。（圖／翻攝自TGI FRIDAYS Taiwan FB）
📌德州鮮切牛排：身份證對中「1 、0 、2 、5」 任中1碼　免費吃8盎司牛排
Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排則慶祝9週年，即日起至11月6日，身份證對中「1 、0 、2 、5」 任中1碼，內用消費 12oz.肋眼牛排，就能免費贈送 8oz. 火烤德州牛排（不含配菜，價值720元），每桌僅限兌換乙份。

提醒大家，指定有效證件包括身份證字號(本國籍)、居留證統一編號及國外護照號碼(外國籍)；優惠配菜固定搭配奶油玉米及鮮製馬鈴薯泥；贈送品項需酌收原價10% 服務費。

▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排歡慶8週年，10/18～11/7身分證或護照之指定證件號碼對中「1、0、2、5」四碼，消費任一週年慶鮮切牛排組合餐「免費送豬肋排半份」；而且10月壽星還有「全桌飲品買1送1」好康。TGI FRIDAYS則是每週五沙朗牛排限定餐廳買1送1。（圖／翻攝自Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排FB）
▲身份證對中「1 、0 、2 、5」 任中1碼，Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排免費再贈送「8盎司牛排」。（圖／翻攝自Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排FB）

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