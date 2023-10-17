炭烤豬肋排「買一送一」吃3天 身份證「中1碼」免費吃8盎司牛排
美食控省荷包必吃買一送一優惠！TGI FRIDAYS慶祝新店裕隆城餐廳開幕，今（17）日起連3天「半份炭烤豬肋排買一送一」；Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排則慶祝9週年，即日起身份證對中「1 、0 、2 、5」 任中1碼，並點購 12oz.肋眼牛排，就能免費再吃 8oz. 火烤德州牛排。
記者蕭涵云/綜合報導
📌TGI FRIDAYS新店裕隆城：半份炭烤豬肋排「買一送一」
TGI FRIDAYS慶祝新店裕隆城餐廳開幕，10月17日至10月19日連3天，半份炭烤豬肋排「買一送一」！每桌每次至多買二送二，本優惠組合(含贈送之品項)內用及外帶，均需加收原價之10%服務費。
而10月20日至11月30日，消費滿1200元，也送「半份炭烤豬肋排」！贈送之餐點需酌收原價之10%服務費；每桌限換乙次，不得拆桌分帳使用，不得折現或外帶。
📌德州鮮切牛排：身份證對中「1 、0 、2 、5」 任中1碼 免費吃8盎司牛排
Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排則慶祝9週年，即日起至11月6日，身份證對中「1 、0 、2 、5」 任中1碼，內用消費 12oz.肋眼牛排，就能免費贈送 8oz. 火烤德州牛排（不含配菜，價值720元），每桌僅限兌換乙份。
提醒大家，指定有效證件包括身份證字號(本國籍)、居留證統一編號及國外護照號碼(外國籍)；優惠配菜固定搭配奶油玉米及鮮製馬鈴薯泥；贈送品項需酌收原價10% 服務費。