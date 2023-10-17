陳奕迅入住貝克漢設計房！要求「床不要太軟」 睡木板床大失眠
陳奕迅近日在澳門舉辦「FEAR and DREAMS」世界巡迴演唱會，他暌違5年的全新專輯《CHIN UP！》也已於各大平台開啟預售。在澳門開唱期間，陳奕迅發生小插曲，入住飯店時陳奕迅要求不要太軟的床，沒想到飯店人員直接送了一塊木板給他，只因先前腰傷的李克勤也如此要求過，陳奕迅還以為是套房設計者貝克漢的刻意的設計。
記者吳雨婕／綜合報導
陳奕迅一連在澳門場的演唱會上演唱30多首經典歌曲，包含〈幸福摩天輪〉、〈好久不見〉、〈好久不見〉，在安可曲的部分，特別選擇演唱了熱門單曲〈單車〉、〈孤勇者〉來回饋這份熱情與用心，引得全場樂迷為之瘋狂，萬人站立大合唱。
演唱會是耗費精力體力的工作，尤其對於陳奕迅要連唱多場來說，一張舒適的床對補充能量非常重要。當酒店詢問陳奕迅是否有特殊要求時，陳奕迅表示需要一張「床褥不要太軟綿綿」的床。豈料第一晚，他覺得床硬得如同一塊大木板，由於他入住的是貝克漢設計的套房，翻來覆去睡不著的他在思考：「貝克漢為什麼要設計睡床這樣硬，是不是運動員大多睡硬床？這樣對他們的腰會好一點，出賽時身體會更好？」
翌日早上陳奕迅讓助手打電話諮詢酒店時，才發現並不是貝克漢刻意設計床硬，而是早前患腰傷入住的李克勤，請酒店提供一張很硬的床，以免腰患再發作影響演出，酒店聽到陳奕迅的要求是不要太軟，以為他想跟李克勤一樣要非常硬的床，於是為他送上同一塊木板。在得知答案後，陳奕迅哭笑不得，事後酒店為他換回正常床褥，他才得到真正安眠。