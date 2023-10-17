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台灣人為何「超愛騎機車」？不只養車成本很低　Cheap揭辛酸歷史

▲台灣被譽為機車王國，市區道路上都能看見大量二輪族出現，攝影師M.CHAK就以這張「機車瀑布」作品入選國家地理雜誌年度攝影比賽。（圖／翻攝自國家地理網站）
▲台灣被譽為機車王國，市區道路上都能看見大量二輪族出現，攝影師M.CHAK就以這張「機車瀑布」作品入選國家地理雜誌年度攝影比賽。（圖／翻攝自國家地理網站）

記者潘毅/綜合報導

台灣被譽為機車王國，市區道路上都能看見大量二輪族出現，甚至還曾經有一張台北橋「機車瀑布」照片，紅到國際版面。不過究竟為何台灣人這麼愛騎乘機車？其實不光是養車成本低，十分關注交通議題的YouTuber Cheap也以影片詳細解釋，台灣道路上為何有大量機車的「發展歷史」。

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根據監理單位資料，目前全台機車數量約有1400多萬輛，平均每3人就持有2台機車，這樣的驚人密度名列世界前茅。Cheap也提到，全球機車大國幾乎都是開發中國家，尤其又以東南亞各國為最多，人均GDP從1400至7000美元不等，但台灣的人均GDP高達3萬美元，「到底是什麼原因，讓台灣人這麼愛騎機車？」

Cheap隨後解釋，相較於日本綿密的鐵路網，台灣早期效仿美國，奉行大公路主義，因此公眾運輸系統不良，即使是台北，也有許多捷運到不了的地方，更別說沒捷運的城市，台灣人只好選擇機車當交通工具。

Cheap指出，在歐美一些大眾運輸不發達的城市，汽車則是CP值最高的交通工具，比機車安全又能免去日曬雨淋的困擾，重點還有「很便宜」。不過在台灣，汽車價格高昂，以全球直營的特斯拉為例，Model Y售價在美國約160萬台幣、日本則是134萬，但到了台灣卻要價211萬元，是全球第五貴的國家，再加上薪資低、油價等因素，「在台灣開車負擔極大，養四台機車都比養一台汽車便宜。且普通通勤族騎機車加1百元的油就能騎一個禮拜，但搭乘大眾交通工具，公車配捷運，一天通勤費就至少60元起跳」，種種因素才造成了台灣機車全民化的現象。

▲台灣騎乘機車的人非常多，往往在上下班尖峰路段，車潮都擠滿道路。（示意圖／NOWnews資料照）
▲Cheap指出，除了機車養護成本低之外，還有油價、大眾運輸不便等因素，才導致台灣機車全民化的現象。（示意圖／NOWnews資料照）
Cheap還提到，台灣人即便走路能到的距離，也都會騎摩托車，但這也是不得已養成的習性，因為台灣道路設計是車本主義，對行人極其不便，騎樓也停放機車、堆放雜物，再加上人行道不多，機車就成了代步首選。

最後Cheap透露，這隻影片原本是去年要幫台北市交通局宣傳交通安全，卻被交通局認為歷史敘述過多，宣導的交通觀念很奇怪，要求大幅刪除，更改成「機車禮讓四輪」，最後就是溝通無效，「台灣因此誕生了一位交通型YouTuber」。

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