黃仁勳又去花娘小館！「1兆男」霸氣請客全餐廳 最愛菜是蒼蠅頭
半導體大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，原定本月15、16日在以色列舉行AI高峰會，因爆發以巴戰爭臨時取消，改來台灣，15日被民眾目擊逛寧夏夜市之外，他又前往喜愛的川菜餐廳「花娘小館」，甚至霸氣幫當時餐廳所有用餐客人直接買單。
記者葉盛耀/綜合報導
黃仁勳今年已來台數次，6月初他來台灣時，曾點名幾家他喜歡的美食，像是饒河街麻花捲、內湖的「牛耳牛肉麵」，而最令他印象深刻的是「花娘小館」，被他稱讚料理相當好吃，尤其「蒼蠅頭」更被他點名，並笑說「那道菜這麼好吃，卻有那麼可怕的名字」。
事實上，如果現在於Google搜尋「蒼蠅頭」，後面會連帶出現「黃仁勳」與「花娘小館」，足見被網友戲稱為「1兆男」的黃仁勳其影響力。除了蒼蠅頭，餐廳招牌菜還有蒜泥白肉、塔香烘蛋、蔥油雞，以及辣度不重卻同樣相當惹味的麻辣臭豆腐。
花娘小館以川菜料理居多，但是調味較偏向台灣人口味，辣度不高也不油膩且偏清爽些。而每道菜餐價大多在300元上下，點滿滿一桌一夥人吃得唱過過癮，平均下來大約也僅500元，經濟實惠。據悉，昨（16）日同行的人還有廣達的副董事長和高層，而黃仁勳在花娘小館時，對於粉絲們要求拍照，幾乎來者不拒，甚至最後還霸氣幫現場所有的客人結帳。