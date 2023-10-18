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房市／推廣閱讀！信義房屋再助嘉義2校　設「靜思閱讀書軒」

▲信義企業集團創辦人周俊吉，16日出席嘉義市僑平國小靜思閱讀書軒啟用典禮。（圖／資料照片）
▲信義企業集團創辦人周俊吉，16日出席嘉義市僑平國小靜思閱讀書軒啟用典禮。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

在學校內就擁有一座藏書豐富的圖書館，不再是夢想！信義企業集團創辦人周俊吉響應靜思書軒在全台推廣設立「靜思閱讀書軒」的善舉，只要嘉義縣市學校有需求，由信義房屋全數協助相關經費，希望讓每位學子都能享受到豐沛的閱讀資源。周俊吉、嘉義縣長翁章梁16日親自出席嘉義縣太保國中靜思閱讀書軒揭幕啟用儀式，與學子一起共讀、體會閱讀的樂趣。

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靜思書軒從2017年開始，就陸續在台灣多所學校及監獄內，推廣設置靜思閱讀書軒，每座書軒內都精選500本好書，搭配整潔明亮的空間，希望愛書人都能安靜閱讀、讓善與知識的種子在心中發芽。而周俊吉在看到雜誌中介紹靜思閱讀書軒的文章後，也主動表達響應意願，並已陸續贊助嘉義縣市、南投縣等多所學校成立靜思閱讀書軒。

▲嘉義縣太保國中靜思閱讀書軒啟用，信義企業集團創辦人周俊吉（前排右4）、嘉義縣長翁章梁（前排右5）同台揭幕。（圖／資料照片）
▲嘉義縣太保國中靜思閱讀書軒啟用，信義企業集團創辦人周俊吉（前排右4）、嘉義縣長翁章梁（前排右5）同台揭幕。（圖／資料照片）
太保國中與嘉義市僑平國小的靜思閱讀書軒啟用典禮上，兩校都安排學生體驗嶄新的閱讀空間，師生尤其對於書軒內擁有許多剛出版不久的繪本印象深刻，靜思書軒營運長蔡青兒說，為了讓學子能夠讀到好書，從一開始就很用心挑書，包括請出版社推薦，且每年都會補上新的書，雖然工程浩大，卻能讓學生時時讀到最新、最好看的書籍。而僑平國小學童也化身「小小說書人」，向與會貴賓介紹優良好書。

特別親自出席太保國中靜思閱讀書軒啟用的嘉義縣長翁章梁表示，學校有好的閱讀空間十分重要，「人的經驗有限，只有在書的世界是無限的，喜歡讀書就可以看到無限的世界」，這就是看書對人最大的意義，所以，太保國中靜思閱讀書軒啟用後，是嘉義縣第18間，也是信義房屋贊助嘉縣學校的第10間，這要給周俊吉創辦人、慈濟一個掌聲，謝謝所有人的支持與贊助。而嘉義市目前則已經有8間學校在信義房屋支持下，設置了靜思閱讀書軒。

周俊吉則笑說，他自己非常喜愛閱讀、兒子從小也都時常閱讀，還會寫讀書心得報告，所以他也很希望有更多小孩可以喜愛閱讀，當得知靜思閱讀書軒計畫，就很希望能夠協助促成與推動，因此，日前也才會承諾，嘉義縣市學校有需要，都願意贊助成立。

其實，周俊吉過去多次對外透露，閱讀是自己最好的老師，信義房屋走過40餘年，從小微企業走到如今已是房仲上市公司，「書本」扮演不可或缺的角色；信義房屋一向所秉持的企業經營核心理念，「先義後利、以人為本、正向思考」，都是從閱讀中汲取而來的重要觀念。而透過支持學校成立靜思閱讀書軒，更是希望善盡善盡企業社會責任，讓無論都市、偏鄉的學童，都能享有閱讀的資源、有機會開拓視野，真正達到「有信義的地方，就有幸福」。
 

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