房市／推廣閱讀！信義房屋再助嘉義2校　設「靜思閱讀書軒」

我是廣告 請繼續往下閱讀
太保國中與嘉義市僑平國小的靜思閱讀書軒啟用典禮上，兩校都安排學生體驗嶄新的閱讀空間，師生尤其對於書軒內擁有許多剛出版不久的繪本印象深刻，靜思書軒營運長蔡青兒說，為了讓學子能夠讀到好書，從一開始就很用心挑書，包括請出版社推薦，且每年都會補上新的書，雖然工程浩大，卻能讓學生時時讀到最新、最好看的書籍。而僑平國小學童也化身「小小說書人」，向與會貴賓介紹優良好書。
特別親自出席太保國中靜思閱讀書軒啟用的嘉義縣長翁章梁表示，學校有好的閱讀空間十分重要，「人的經驗有限，只有在書的世界是無限的，喜歡讀書就可以看到無限的世界」，這就是看書對人最大的意義，所以，太保國中靜思閱讀書軒啟用後，是嘉義縣第18間，也是信義房屋贊助嘉縣學校的第10間，這要給周俊吉創辦人、慈濟一個掌聲，謝謝所有人的支持與贊助。而嘉義市目前則已經有8間學校在信義房屋支持下，設置了靜思閱讀書軒。
周俊吉則笑說，他自己非常喜愛閱讀、兒子從小也都時常閱讀，還會寫讀書心得報告，所以他也很希望有更多小孩可以喜愛閱讀，當得知靜思閱讀書軒計畫，就很希望能夠協助促成與推動，因此，日前也才會承諾，嘉義縣市學校有需要，都願意贊助成立。
其實，周俊吉過去多次對外透露，閱讀是自己最好的老師，信義房屋走過40餘年，從小微企業走到如今已是房仲上市公司，「書本」扮演不可或缺的角色；信義房屋一向所秉持的企業經營核心理念，「先義後利、以人為本、正向思考」，都是從閱讀中汲取而來的重要觀念。而透過支持學校成立靜思閱讀書軒，更是希望善盡善盡企業社會責任，讓無論都市、偏鄉的學童，都能享有閱讀的資源、有機會開拓視野，真正達到「有信義的地方，就有幸福」。