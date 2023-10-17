台中香酥雞店超派！大份優惠價220被嫌貴 老闆嗆客「窮一輩子」
近年來受到原物料上漲影響，許多小吃攤為了反應成本漲價，但也會承受來自客人「嫌貴」的情緒壓力。不過在台中，就有一間香酥雞店老闆不忍了，直接掛上布條反擊消費者「嫌貴，你註定窮一輩子」，而現場畫面曝光也引起熱議。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書社團《路上觀察學院》上發文分享，自己前往台中市的一中商圈逛街，途中卻目睹一間香酥雞攤，在店招牌上掛上布條「優惠中，還嫌貴，你註定窮一輩子」，而店家大份香酥雞售價為220元，小份130元，老闆甚至還提醒「大的才能省錢！恕不分裝，靠右排隊，備好現金」。
不過超派的嗆客標語不只一個，在攤位的左下方還放著另一張牌子寫著「酸=窮，窮才會酸，不努力工作、仇富…你就窮一輩子吧！又要好吃，又要便宜，沒這種東西了」。中間還有兩行小字寫上「08(老闆自稱)開第一槍無須再忍，同業們，有感吧」、「9/27南屯有主客互告情況，不再強迫五星評鑑」、「我身價有3億，我也開法拉利，我做興趣的，這也要跟你說嗎？」特製文字看板還會不定期更新。
然而店家超派的宣傳布條內容，多數網友卻不買單「我會去別間買，在他面前吃」、「物價上漲、生意不好做能體諒，但這招牌內容讓人看得有點不舒服...」、「情勒式行銷」、「放這種標語不會讓人想買好嗎」。
不過前往店家官方臉書查看，老闆似乎已經對常常登上網路版面感到相當習慣，留言處也有許多常客給予鼓勵「去一中逛街，必買名單」、「我真的覺得好吃呀，每次路過都會買」、「老闆給我印象中十分大氣，很多次都有優惠，而且好吃」。