一家5口火鍋吃到飽「點600盤肉」！老闆以為大胃王 真相曝光氣炸
吃到飽餐廳最怕遇到貪小便宜的顧客，馬來西亞近日有一家5口到當地火鍋店用餐，由於店內正在舉行吃到飽促銷活動，一家人竟點了600盤肉，讓店家以為遇到大胃王，沒想到老闆事後看監視器才發現，5人竟偷偷將肉用塑膠袋打包帶回家，讓他失望直呼：「我分享這件事，是為了提醒父母為孩子樹立好榜樣。」
記者賴禹妡／綜合報導
綜合媒體報導，這起事件發生在10月8日下午2時許，一組2大3小顧客在馬來西亞當地一間火鍋店用餐，店家當時正在推出優惠活動，只要在「Happy Hour」內都可以吃到飽，而這組客人竟在用餐時間點了250盤豬肉及350盤羊肉，結帳時配合促銷活動，5人用餐金額總共是163.30令吉（約1113新台幣）。
老闆和員工當時都對這組客人點餐的數量感到吃驚，以為遇到大胃王家庭，沒想到事後看監視器才發現，他們竟將桌上的肉偷偷塞進桌子下方的塑膠袋中，連孩子都一起幫忙裝袋，最終全部打包帶回家。
老闆事後接受訪問時坦言，目睹父母教孩子偷東西，讓他感到十分沮喪，「我分享這件事，是為了提醒父母為孩子樹立好榜樣」，他理解每個人都經歷過經濟困難的時期，因此已經試著透過優惠活動減輕大家的負擔，「現在做生意已經很難了，為什麼一定要為難我？」而該組客人被抓包後，還試圖私下和解，並表明願意賠償，但老闆認為問題不在金錢，正在考慮報警。