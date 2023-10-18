CoCo莓果派對「第二杯0元」！星巴克及3家手搖飲料「買一送一」

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CoCo都可週三好友日，今天10月18日一日限定，推出大家最愛的莓果派對(大)「第二杯0元」，相當於「買一送一」好康！將每日手工熬煮的莓果醬，搭配四季春青茶、檸檬片，入口酸甜清爽還喝得到蔓越莓、草莓果粒。
提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限10月18日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克：數位體驗「買一送一」喝到10月底
星巴克ROCK ON TOGETHER 賞秋派對數位體驗，即日起至10月31日，完成數位體驗遊戲，可獲得限定的專屬優惠，包括最划算的「買ㄧ送一」、「第2杯半價」等好康折扣，通通有機會抽到。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至11月2日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌CoCo都可：2款手搖飲料「買一送一」
CoCo都可將絲滑鮮奶搭配進口奶油、加入花香茶底，製成全新輕乳茶；喜歡爽口滋味的則推薦酸甜有料的「檸檬奇遇桔」。即日起至10月24日，在外送平台Uber Eats上，獨家推出日落錫蘭輕乳茶(中)、檸檬奇遇桔(大)兩款手搖飲料「買一送一」好康！提醒大家，優惠限同品項；數量有限，售完為止。
📌吾悠茶所：2款指定品項「買一送一」
主打台灣好茶的吾悠茶所，於Uber Eats上限定2款手搖飲料「買一送一」，包括選用單一農民種植優質檸檬打造的「檸香鐵觀音茶」、及「冬瓜茶」，都有買一送一好康。
📌永貞新村：2款指定品項「買一送一」
以紅茶冰等手搖飲料搭配雞蛋糕的永貞新村，於Uber Eats上限定4款手搖飲料「買一送一」，包括清爽系的青梅綠茶、青梅青茶、梅子綠茶、及紅茶牛奶，都有「買一送一」優惠。