CoCo輕乳茶「買一送一」！星巴克也買一送一　5大手搖飲加料新品

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CoCo都可將絲滑鮮奶搭配進口奶油、加入花香茶底，製成全新輕乳茶；喜歡爽口滋味的則推薦酸甜有料的「檸檬奇遇桔」。即日起至10月24日，在外送平台Uber Eats上，獨家推出日落錫蘭輕乳茶(中)、檸檬奇遇桔(大)兩款手搖飲料「買一送一」好康！提醒大家，優惠限同品項；數量有限，售完為止。
📌星巴克：數位體驗「買一送一」喝到10月底
星巴克ROCK ON TOGETHER 賞秋派對數位體驗，即日起至10月31日，完成數位體驗遊戲，可獲得限定的專屬優惠，包括最划算的「買ㄧ送一」、「第2杯半價」等好康折扣，通通有機會抽到。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至11月2日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌歇腳亭：新推「烏瓦極濃奶茶」50元 加料「低卡青茶凍」10元
Sharetea 歇腳亭即日起全面推出改版菜單，主打名列世界三大紅茶的「烏瓦紅茶」，搭配搭配脫脂奶粉調製，濃郁滑順的「烏瓦極濃奶茶」一杯 700cc 只要50元；全新鮮果類飲品「芭樂粉黛青」，嚴選南投民間出產四季春，搭配紅心芭樂及獨家開發「低卡青茶凍」，則是一杯 700cc 75元。而任何飲料搭配Q滑的「低卡青茶凍」，加料也只要10元。
歇腳亭還與台灣香氛Dalla跨界合作聯名紙杯，再推出第二波限量 2 款全新款式，即日起至11月19日，到 Sharetea 歇腳亭 FB、IG 指定貼文 留言，還加碼再抽限量聯名款周邊商品及 Dalla 熱銷商品。
📌龜記：限量開賣「碎銀普洱」系列
龜記2023年秋冬第一波新品「碎銀普洱」與「普洱奶茶」，即日起於全台門市限量供應，選用古茶區百年以上樹齡、高品質的普洱茶古樹熟茶，因外形小巧似散碎銀兩而得名；茶湯色澤紅潤明亮，喝起來滑順綿密微帶糯香。10月24日將再開賣「碎銀普洱鮮乳茶」，皆為售完為止。
📌迷客夏：全新配料「糖蜜雙色小圓仔」 KINGJUN聯名門市開幕
5月迷客夏與KINGJUN首度聯名大獲好評後，10月推出第二波公益月聯名活動，將有3款公益款限
迷客夏還把清甜糯米香的紅白湯圓，變身成全新配料「糖蜜雙色小圓仔」，即日起於全台門
📌萬波島嶼紅茶：「濃芋回歸」3款芋頭手搖飲料
萬波使用大甲產地直送的芋頭塊，煮到鬆軟後搗碎成獨有的芋泥口感，今年秋天已經回歸上市了。基本款「芋頭鮮奶」喝得到芋頭泥鬆軟香甜，「芋頭波霸鮮奶」雙重層次口感，還有一次爽喝珍珠＋波霸＋小芋圓三種配料的「芋芋三混圓」，絕對滿足咀嚼控。