今入秋新低18.3°C！全家咖啡第2杯9元、寄杯限今天　星巴克買1送1

CoCo輕乳茶「買一送一」！星巴克也買一送一　5大手搖飲加料新品

▲手搖飲料、咖啡買一送一又來了！CoCo輕乳茶「買一送一」喝整週，星巴克也天天買一送一到10月底！再幫大家整理歇腳亭、龜記、迷客夏、萬波島嶼紅茶等5大手搖飲加料新品。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）
▲手搖飲料、咖啡買一送一又來了！CoCo輕乳茶「買一送一」喝整週，星巴克也天天買一送一到10月底！再幫大家整理歇腳亭、龜記、迷客夏、萬波島嶼紅茶等5大手搖飲加料新品。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）

記者蕭涵云/綜合報導

飲料控不可錯過的手搖、咖啡買一送一又來了！CoCo輕乳茶「買一送一」喝一整週，星巴克也天天買一送一到10月底！《NOWnews今日新聞》再幫大家整理歇腳亭、龜記、迷客夏、萬波島嶼紅茶等5大手搖飲加料新品，咀嚼控也要喝起來。

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📌CoCo都可：Uber Eats獨家2款手搖飲料「買一送一」
CoCo都可將絲滑鮮奶搭配進口奶油、加入花香茶底，製成全新輕乳茶；喜歡爽口滋味的則推薦酸甜有料的「檸檬奇遇桔」。即日起至10月24日，在外送平台Uber Eats上，獨家推出日落錫蘭輕乳茶(中)、檸檬奇遇桔(大)兩款手搖飲料「買一送一」好康！提醒大家，優惠限同品項；數量有限，售完為止。

▲CoCo都可週三好友日、外送平台Uber Eats，都有「買一送ㄧ」優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可：Uber Eats獨家2款手搖飲料「買一送一」，划算喝日落錫蘭輕乳茶。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
📌星巴克：數位體驗「買一送一」喝到10月底
星巴克ROCK ON TOGETHER 賞秋派對數位體驗，即日起至10月31日，完成數位體驗遊戲，可獲得限定的專屬優惠，包括最划算的「買ㄧ送一」、「第2杯半價」等好康折扣，通通有機會抽到。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至11月2日；每日兌換時間為11:00-20:00。

提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。

▲星巴克花蓮理想門市祭出開幕限定優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克數位體驗「買一送一」喝到10月底。（圖／記者蕭涵云攝）
📌歇腳亭：新推「烏瓦極濃奶茶」50元　加料「低卡青茶凍」10元
Sharetea 歇腳亭即日起全面推出改版菜單，主打名列世界三大紅茶的「烏瓦紅茶」，搭配搭配脫脂奶粉調製，濃郁滑順的「烏瓦極濃奶茶」一杯 700cc 只要50元；全新鮮果類飲品「芭樂粉黛青」，嚴選南投民間出產四季春，搭配紅心芭樂及獨家開發「低卡青茶凍」，則是一杯 700cc 75元。而任何飲料搭配Q滑的「低卡青茶凍」，加料也只要10元。

歇腳亭還與台灣香氛Dalla跨界合作聯名紙杯，再推出第二波限量 2 款全新款式，即日起至11月19日，到 Sharetea 歇腳亭 FB、IG 指定貼文 留言，還加碼再抽限量聯名款周邊商品及 Dalla 熱銷商品。

▲歇腳亭新推「烏瓦極濃奶茶」50元；10元就能加料「低卡青茶凍」。（圖／Sharetea歇腳亭提供）
▲歇腳亭新推「烏瓦極濃奶茶」50元；10元就能加料「低卡青茶凍」。（圖／Sharetea歇腳亭提供）
📌龜記：限量開賣「碎銀普洱」系列
龜記2023年秋冬第一波新品「碎銀普洱」與「普洱奶茶」，即日起於全台門市限量供應，選用古茶區百年以上樹齡、高品質的普洱茶古樹熟茶，因外形小巧似散碎銀兩而得名；茶湯色澤紅潤明亮，喝起來滑順綿密微帶糯香。10月24日將再開賣「碎銀普洱鮮乳茶」，皆為售完為止。

▲龜記限量開賣「碎銀普洱」系列。（圖／龜記提供）
▲龜記限量開賣「碎銀普洱」系列。（圖／龜記提供）
📌迷客夏：全新配料「糖蜜雙色小圓仔」　KINGJUN聯名門市開幕
5月迷客夏與KINGJUN首度聯名大獲好評後，10月推出第二波公益月聯名活動，將有3款公益款限定杯身和杯膜，及雲朵帆布袋、2款琺瑯杯等限量戶外周邊商品並在台北南港站前門市，打造全台唯一、限定一個月的迷客夏 x KINGJUN聯名門市。

迷客夏還把清甜糯米香的紅白湯圓，變身成全新配料「糖蜜雙色小圓仔」，即日起於全台門市販售，加料一份15元；推薦搭配伯爵紅茶拿鐵、烏龍拿鐵最對味。

▲迷客夏全新配料「糖蜜雙色小圓仔」。（圖／迷客夏提供）
▲迷客夏全新配料「糖蜜雙色小圓仔」。（圖／迷客夏提供）
📌萬波島嶼紅茶：「濃芋回歸」3款芋頭手搖飲料
萬波使用大甲產地直送的芋頭塊，煮到鬆軟後搗碎成獨有的芋泥口感，今年秋天已經回歸上市了。基本款「芋頭鮮奶」喝得到芋頭泥鬆軟香甜，「芋頭波霸鮮奶」雙重層次口感，還有一次爽喝珍珠＋波霸＋小芋圓三種配料的「芋芋三混圓」，絕對滿足咀嚼控。

▲萬波島嶼紅茶「濃芋回歸」3款芋頭手搖飲料。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶FB）
▲萬波島嶼紅茶「濃芋回歸」3款芋頭手搖飲料。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶FB）

CoCo輕乳茶第二杯0元！7大手搖飲「買ㄧ送ㄧ」　星巴克也買一送一

CoCo珍珠鮮奶茶「第二杯0元」！星巴克、萬波都「買一送一」

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