飛機餐只發4顆饅頭、1片白菜！他傻眼「太奇葩了」 眾虧堪比牢飯
近日一名大陸網友在搭乘中國南方航空時，機上提供的飛機餐竟是4顆小饅頭、1包榨菜及1片白菜，讓他覺得相當奇特，便拍下來PO上網分享，「第一次看見如此奇葩的飛機餐」。貼文曝光後立即造成熱議，引來不少人吐槽：「牢飯也不過如此吧。」
記者賴禹妡／綜合報導
綜合陸媒報導，一名網友14日在微博上發文，表示他搭乘中國南方航空，打開飛機餐盒子當下十分傻眼，「4顆饅頭、1包榨菜，還有1片白菜，真的就一片白菜，這麼多年還是第一次看見如此奇葩的飛機餐」。
照片曝光後，引來許多網友吐槽，「牢飯也不過如此吧」、「只給這些，有點寒酸了吧，過於離譜了」。對此，南方航空客服回應，不同航線有各自的配餐，該網友拿到的並非正餐，而是某些航線的中式點心，而白菜則是饅頭在微波爐加熱時，為了避免烤焦蓋在上面的。
原PO事後補充，當天搭飛機分為2段航程，前一段已經發了一個麵包，照片中的「中式點心」則是後段航程發的，餐點包含一個饅頭、一個花捲、一個雙色饅頭、一個豆沙包，另外其實還有一塊蛋糕，「如果把麵粉製品統稱為饅頭，其實當天一共是發了6個饅頭」。他強調自己沒有針對或指責南方航空，也沒有瞧不起中餐，只是單純分享，「對於占用公共輿論空間深表歉意，希望大家多關注更值得關注的以巴問題」。