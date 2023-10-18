台南警「劈腿4女還偷拍」！休職2年服刑結束　現又重考上警察

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另外陳員在執行警方臨勤勤務稽查酒店女子身分時，還會將酒店女子個資和照片傳給擔任護理師的前女友，嚴重違反個資，後來在網路粉專《靠北警察》上被「前女友們」公審爆料一切，要求陳員在聖誕節前自首，否則將照片傳給台南市警局。
事後，陳員依規定予以記2小過懲處、移送並調整服務地區，另妨害秘密部分，調查後移請台南地檢署偵辦；根據判決書內容，因為偷拍性愛影片陳男被判兩個月徒刑，關於公務人員洩密與不當查詢個資涉犯的偽造文書，台南地院相當審慎，一審判決認為洩密處六個月徒刑，但偽造文書是無罪，在檢方上訴後，二審認為偽造文書部分有罪，兩罪要執行八個月。
懲戒法院認為，陳俊佑除觸犯刑法外，也違反公務員服務法「公務員應誠實、謹慎，不得有放蕩等足以損害名譽之行為」、不得洩密等規定，他的行為戕害人民對公務員的信賴，也嚴重損害政府信譽，且竊錄行為破壞善良風俗，造成被害人心理恐慌與不安全感。因陳已坦白過錯，懲戒法院判休職2年。
然而陳男在判決確定之前就已經先辭職，值得注意的是，根據政部警政署公開的「臺灣警察專科學校歷屆畢（結）業生錄取 112年四等警察特考人員 分配實務訓練名冊」中可以發現，陳男名字又在其中。據了解，他目前成為實習員警在警所實習，兩個月的實習期滿就可獨當一面，到職第一天就被長官約談，深刻珍惜第二次機會，改過自新，表示會用餘生當一名好警察。
對此，台南市警局證實，目前陳男10月16日被分發到和緯派出所進行實務訓練，第五分局表示，陳員實務訓練期間由輔導員專責指導各項工作（勤查、巡邏、臨檢、守望、值班、備勤等勤務）之執行，並協助犯罪偵防、民眾報案、交通整理、為民服務等工作。此外，實務訓練期間之考核，訓練機關會就該員之本質特性（品德、才能、生活表現）及服務成績（學習態度、工作績效）加以評核，第五分局也將對陳員嚴加考核。