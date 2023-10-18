孕婦也要做重訓！只休息反增肥胖風險　婦產醫大推「這一種」必做

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然而，關哲彥提到，構成高危險妊娠的黃金三角包括「肥胖」、「發炎反應」、「胰島素阻抗」等，且三者互為因果關係，且肥胖會衍生出非常多的孕期併發症，美國婦產科醫學會也因此（ACOG）在2015年有提出針對在孕期間以及產後的身體活動建議。
關哲彥表示，孕產婦如果可以在懷孕前就開始接觸重量訓練，對於整個孕期會有很明顯的助益，除了改善肥胖問題外，整個孕期隨著懷孕周數的增加，孕婦身體重心（往前與往上）轉移、且因為逐漸變大的子宮及胎兒造成姿勢的改變，所造成的骨盆過度前傾問題也能得到調整。
此外，關哲彥說，重量訓練可以幫助孕婦藉由正確的呼吸法建立腹內壓，了解如何啟動核心肌群，維持骨盆中立位置，就可以改善孕期骨盆前傾導致腰痠背痛的情形，且有了腹內壓作為訓練基礎，可以更進階的開始重量訓練鍛鍊軀幹及四肢的肌群，讓孕產婦整個孕期更加的輕鬆自在，產後身體恢復也會較為快速。
不過，關哲彥提醒，運動過程中還是需要經由婦產科醫師評估有沒有其他風險，如前置胎盤、植入性胎盤、嚴重子癲前症、產婦本身心肺功能異常、早期破水、子宮頸閉鎖不全、持續陰道出血等，且要避免高速度、高強度的動作，也要避免肢體碰撞、彈跳、不熟悉的動作型態。