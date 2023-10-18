失眠者必看　「這些方法」讓你好好睡覺

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鹿港基督教醫院副院長邱南英表示，失眠的成因、定義與造成的影響，睡眠的衛生習慣差、睡眠呼吸中止症、慢性身體狀況或疾病、憂鬱症、使用藥物等等；生理或心理疾病都可能是「睡不好」的原因之一，但是需要符合一週3天及以上且持續超過3個月才能被診斷為慢性失眠症；依不同的睡眠狀況可以分成「入睡困難、維持睡眠困難、過早清醒或是睡眠品質不佳」四種常見的失眠類型，失眠症的患者可能單獨有一種失眠類型，也可能混合兩種及以上。
慢性失眠可能導致注意力不集中、情緒問題、認知與記憶力下降，影響日常生活更影響身心的健康狀態。
鹿港基督教醫院副院長邱南英表示，「失眠最大的原因是『睡眠衛生』習慣不好，要先矯正睡眠衛生習慣再考慮搭配安眠藥物和其他的非藥物處置，如：失眠的認知行為治療。」
他分享改善睡眠的方法：
1. 白天：適度的運動、曬太陽、茶葉和咖啡不過量
2. 睡前1-2小時：早點洗完澡、避免看手機和電腦藍光、避免吸菸或喝酒
3. 準備睡覺：燈光關暗、不宜太餓或太飽、或許睡前30-60分鐘可以食用助眠食物(约一至二分飽)、好好放鬆不要想太多
4. 其他：規律用藥控制慢性疾病、必要時經醫師診斷評估後遵照醫囑使用安眠藥。
邱南英醫師表示：「安眠藥需依個別狀況開立，長輩用藥時會擔心夢遊、跌倒或影響認知功能等副作用，有時睡不著才起床吃藥或因為怕成癮而擅自停藥，反而會導致治療效果打折。」
邱南英醫師說明，吃安眠藥能好好睡覺非常重要，正常使用的情況下不太需要擔心成癮的問題。若擔心傳統安眠藥的副作用，可以考慮選擇新機轉的「食慾激素受體拮抗劑」這類藥物，機轉是阻斷幫助清醒的食慾素。研究指出此類藥物較不會有生理依賴性且不影響認知功能，整體的睡眠品質較佳。
失眠症屬於慢性疾病，建議需要治療至少3個月。邱南英醫師提醒，安眠藥務必照指示服用，建議睡前半小時使用並且馬上躺床，搭配良好的睡眠衛生及行為治療更有幫助。若失眠嚴重影響日常生活，請至醫療院所請醫師評估睡眠狀況及用藥的情形，切勿擅自調整劑量或停藥，以免失眠症的情況惡化。