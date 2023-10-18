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日本最失望美食！台灣人點名「2樣必吃神物」嚇壞：像嘔吐物軟爛

▲近日就有網友好奇，哪些食物是去日本當地吃到會覺得失望的？多數人都點名是章魚燒及煎餃，因為濕軟的口感和台灣人飲食習慣不同。（示意圖／取自unsplash）
▲近日就有網友好奇，哪些食物是去日本當地吃到會覺得失望的？多數人都點名是章魚燒及煎餃，因為濕軟的口感和台灣人飲食習慣不同。（示意圖／取自unsplash）

記者賴禹妡／綜合報導

疫情解封後，許多民眾出國到日本旅遊，品嚐期待已久的美食。不過，近日就有網友好奇，哪些食物是去日本當地吃到會覺得失望的？貼文曝光後，多數人都點名是章魚燒及煎餃，因為濕軟的口感和台灣人飲食習慣不同，讓許多網友不適應，「章魚燒軟爛軟爛的像嘔吐物一樣」。 

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該名網友在PTT發文，他以「日本讓你失望的食物？」為題，表示想知道哪一種美食，是去日本之前覺得一定會很好吃，但到了當地品嚐後卻覺得很失望，「有這一種東西嗎？」 

貼文曝光後，許多網友都點名章魚燒及煎餃，認為口感過於濕軟，和台灣飲食習慣較為不同，「章魚燒，濕濕軟軟又糊糊我真的不行」、「章魚燒軟爛軟爛的像嘔吐物一樣」、「章魚燒、煎餃、糰子，一堆都鹹到爆」、「章魚燒和煎餃超軟爛噁心」、「煎餃，都爛爛的口感」。另外，也有不少人提到日式糰子、可麗餅及炒麵麵包。 

▲不少台灣人認為日本煎餃口感過於濕軟，和台灣飲食習慣較為不同。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲不少台灣人認為日本煎餃口感過於濕軟，和台灣飲食習慣較為不同。（示意圖／翻攝自Pixabay）
事實上，日本是台灣人出遊的首選國家，根據日本國土交通省觀光廳調查顯示，2023年4月至6月總共有177萬多名台灣人訪日，且3個月內就在日本花費1739億日幣（約為382億元台幣），打敗各國觀光客，成為消費力最強的旅客。 

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