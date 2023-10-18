衝全聯買麝香葡萄「口感不對勁」！包裝驚見2字愣住：買錯血虧

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貼文一出，不少網友紛紛回應「賣錯了啦，要買日本的，不是韓國的」、「我看到包裝是韓國的都直接跳過，你這個買錯血虧」、「韓國的真的沒有很好吃，真的要買日本的很香」、「不是日本的麝香葡萄，都沒有那個特殊的香氣」、「每一個國家出產的水果本來就不一樣的味道，日本麝香葡萄最正宗」、「這價格今年能買長野的麝香葡萄了，買到韓國真的虧」、「韓國的沒吃過，之前在全聯搶到2盒日本的吃過，超好吃」
不過，也有不少吃過「韓國麝香葡萄」的人分享「我覺得還挺甜的啦，但是沒有香氣而已」、「我剛從韓國回來，價格當地便宜很多，但是不錯吃啊」、「我覺得不錯吃，價格上不便宜就是了，但這跟全聯沒關係啦，產地就不同」、「韓國葡萄真的就是又大外觀又漂亮，但味道真的輸日本」、「吃起來很像一般的無籽葡萄還不錯，但價格的話沒有麝香味」。
事實上，市售的麝香葡萄其實種類非常多，在日本光是出產地就有不同，包括晴王麝香葡萄、長野麝香葡萄、貓眼麝香葡萄以及山梨麝香葡萄等等，有些民眾可能花了比一般葡萄去購買「麝香葡萄」，但卻沒感覺到麝香的香氣、口感沒那麼紮實，那就可能是來自中國、韓國等其他國家以源自日本的麝香葡萄種籽去栽種，雖然都是相同品種，但其風味與甜度與日本栽種的還是有些差別，民眾在購買時產地來源也要看清楚哦！