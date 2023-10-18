包租公婆注意！財部抓5戶以上囤房大戶逃漏稅 補稅加罰已破2億
立法院財政委員會今（18）日審查「囤房稅2.0」修法，政院版草案加上朝野立委提案共21版本，不過，立委關注包租公、包租婆逃漏稅的情況，對此，財政部長莊翠雲坦言，出租未誠實申報確實是存在的問題，財政部也有加強查核囤房大戶的租賃所得，目前仍在執行中的專案是鎖定持有5戶至9戶者，應查案件有7603件，自2022年至今年9月底，已查核5918件，有3053件要補稅，補稅加徵金額有1.37億元，若加上已結束的10戶以上查稅專案等，合計補稅加罰逾2億元。
記者顏真真／台北報導
囤房稅2.0主要修正《房屋稅條例》，可說是這會期優先法案，但政院、朝野立委、各黨團所提版本達21案，今日財委會議程緊湊，一次排入預算案、海關進口稅則修正草案、囤房稅，目前仍在詢答中，能否進入逐條審查或擇期再審仍未知。
不過，立委也關注國內包租公、包租婆逃漏稅的情況，財政部長莊翠雲也坦言，出租未誠實申報的情況確實存在，財政部也已針對自住住家者租金所得加強查核。財政部賦稅署長宋秀玲進一步說明，持有10戶以上的囤房大戶，查核專案已於去年3月底結束，應查核有1734件，共查獲1007件，補稅9985萬元。
此外，財政部目前也針對持有5戶以上、9戶以下非自住住家者租金所得，從2022年1月1日至今年12月31日進行查核，截至9月底，已完成查核5918件，其中有3053件補稅，合計補稅1.37億元，平均每件補稅約4.5萬元。