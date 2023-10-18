美豬產地標示不實連環爆！食藥署：沒有萊劑檢出

美國豬肉近期爆出多起標示不實事件，引發民眾不安、擔心含有萊克多巴胺的肉品也混入台灣。對此衛福部食藥署今（18）日例行記者會表示，目前已完成24.5萬件次豬肉標示查核，其中87件違規，累計裁處金額達252.6萬元，且目前均未有含有萊劑的豬肉流入台灣。
記者林志怡／台北報導
近期爆出多件美國豬肉輸台後、業者未如實標示產地事件，包括新北市「瑞騰國際公司」的桃園工廠、桃園市「新興冷凍食品有限公司」遭食藥署稽查發現，將美國豬肉製成的重組肉標示為加拿大、英國等國產，而「玉釩食品有限公司桃園分公司」則被民眾檢舉，出貨收據標為加拿大產、外箱卻標示為美國產。
食藥署副署長林金富說明，目前3間標示不實的廠商中，瑞騰、新興等是由食藥署主動分析食品雲發現異常，並會同衛生局稽查查獲，並由新北、桃園市移送，玉釩則是接獲檢舉情資，會同桃園市衛生局稽查發現，該案經與桃園方討論，以商業詐欺行為移送，且昨天檢驗確認，相關肉品沒有萊劑。
林金富進一步補充，經食藥署查核，110年至112年10月15日，豬肉原料產地標示查核總計完成24.5萬件次，其中87件標示不符合規定，其中76件未標示產地，11件產地標示錯誤，累計裁處金額達252.6萬元。