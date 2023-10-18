日本四國便宜又好玩！卻空蕩不見觀光客 眾曝關鍵：日本人也不去
今年不少人出國到日本旅遊，不過大多都以東京、大阪等熱門都市為主，近日就有網友到四國旅遊，發現沿途都超少觀光客，忍不住好奇問「四國不錯玩又便宜，為什麼沒人去？」貼文曝光後，立即引起熱議，多數人點出關鍵「四國就真的鄉下啊，除非藝術祭還會有些人流」、「連日本人自己都很少去四國了」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友在PTT發文，他以「日本四國為什麼都沒什麼人去？」為題，表示他安排了10日四國旅遊，但沿途都非常少觀光客，甚至電車車廂還只有他和另一位阿伯，「火車站附近、瓦町、兵庫町商店街的人稀稀落落，外國人沒幾個，路上偶爾會有台灣人、韓國人」，不過也因為人少，旅遊品質增加許多，讓他好奇問：「四國不錯玩又便宜，為什麼沒人去？有八卦嗎？」
貼文曝光後，多數人都認為四國較為郊區，適合深度放鬆旅遊，「連日本人自己都很少去四國了」、「台灣人去日本東京大阪佔八成以上吧」、「四國就真的鄉下啊，除非藝術祭還會有些人流」。還有人建議，「小豆島很好玩」、「四國適合想清靜的人」、「如果有新幹線可以更快玩四國的話，我會想再去一次，不然比較適合單個點的深度旅遊」。
事實上，《NOWnews今日新聞》先前曾報導，日本民間智庫「品牌綜合研究所」公布2023年日本都道府縣魅力排行榜，北海道連續15年奪冠、第2名是京都府，3～5名依序是沖繩縣、東京都、大阪府。