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不信邪買8折全聯蛤蜊！泡鹽水6小時　一下鍋「瞬間變黑色」悲劇了

▲網友稱他買全聯蛤蜊吐沙6小時，下鍋煮仍瞬間染黑湯鍋。圖為示意，非當事蛤蜊。（示意圖／翻攝自我愛全聯－好物老實說）
▲網友稱他買全聯蛤蜊吐沙6小時，下鍋煮仍瞬間染黑湯鍋。圖為示意，非當事蛤蜊。（示意圖／翻攝自我愛全聯－好物老實說）

記者徐銘穗/綜合報導

蛤仔最好不要去全聯買？一名網友稱自己不信邪，買了8折的蛤蜊回家，泡鹽水吐沙6小時，「吐出超級多沙」，他安心將蛤蜊下鍋煮，未料「整鍋湯瞬間變黑色」悲劇了。事件讓同好再度疾呼「蛤仔最好不要去全聯買」，但也有人分享買過幾次，「煮起來都沒沙」。專家分享蛤蜊吐沙4要點，不重疊、墊篩網、鹽水比15g：500ml及蓋報紙，若要「快速」吐沙，請讓蛤蜊服用50到60度溫水。

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原PO日前在臉書「全聯消費經驗老實說」公開社團中分享，表示自己不信邪買全聯的8折蛤蜊，從早上10點泡鹽水到下午4點，見蛤蜊吐出超多沙，未料下鍋開煮竟是「整鍋湯瞬間變黑色」，哭說「晚餐怎麼辦啦！」

網友紛紛勸說「蛤仔最好不要去全聯買」、「買過真空包裝那個，沙都吐不完」、「買過幾次以後，就不敢再買」、「雷到極點」。不過，也有人為全聯蛤蜊澄清，表示「我這幾天買了幾包，煮起來都沒沙啊！」、「我昨晚買八折蛤蜊，只用鹽水泡10分鐘趕著吃沒有吐沙，直接煮湯沒有問題捏」。

究竟要如何讓蛤蜊乖乖把沙吐乾淨呢？海鮮業者「新合發SHIN HER FA」曾在網站中分享蛤蜊乖乖吐沙3要點：

1、不重疊：
使用底部較寬的容器，讓蛤蜊攤平一一放好，要不重疊，才沒有重壓的壓力，沙才會吐得順暢。蛤蜊在海裡淺灘時，也是不會疊在一起的。

2、墊篩網：
在吐沙的容器底下，要多給一個「篩網」，可以讓蛤蜊吐出來的沙，掉落在篩網之下，也能避免蛤蜊又重新把吐出來的沙又吸回去。

3、鹽水比
鹽和水的比例是500ml的清水，配上15g的鹽巴，這樣的鹹度跟海水接近，環境舒適，蛤蜊自然會比較吐得乾淨。

4、蓋報紙：
最後記得在容器上方蓋上報紙，放置2到4小時，灰暗的環境蛤蜊比較願意吐沙之外，也能防止在吐沙過程中，蛤蜊把水吐到外面，濺到流理台面都溼答答的。

▲網友示範要讓每個蛤蜊都有自己的空間，不重疊，牠們就能好好吐沙。（圖／我愛全聯-好物老實説臉書）
▲網友示範要讓每個蛤蜊都有自己的空間，不重疊，牠們就能好好吐沙。（圖／我愛全聯-好物老實説臉書）
海鮮業者指出，若想「快速吐沙」，就把第3點換成50到60度的鹽水，維持該溫度20到30分鐘，蛤蜊就能快速吐沙。而吐沙完畢的蛤蜊，洗乾淨後放保鮮盒，上方覆蓋數張浸濕的廚房紙巾，冷藏可保存3到5天；若要冷凍，則使用夾鏈袋將蛤蜊平放並擠出袋中空氣，冷凍可保存3周左右
 

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