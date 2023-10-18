不信邪買8折全聯蛤蜊！泡鹽水6小時　一下鍋「瞬間變黑色」悲劇了

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網友紛紛勸說「蛤仔最好不要去全聯買」、「買過真空包裝那個，沙都吐不完」、「買過幾次以後，就不敢再買」、「雷到極點」。不過，也有人為全聯蛤蜊澄清，表示「我這幾天買了幾包，煮起來都沒沙啊！」、「我昨晚買八折蛤蜊，只用鹽水泡10分鐘趕著吃沒有吐沙，直接煮湯沒有問題捏」。
究竟要如何讓蛤蜊乖乖把沙吐乾淨呢？海鮮業者「新合發SHIN HER FA」曾在網站中分享蛤蜊乖乖吐沙3要點：
1、不重疊：
使用底部較寬的容器，讓蛤蜊攤平一一放好，要不重疊，才沒有重壓的壓力，沙才會吐得順暢。蛤蜊在海裡淺灘時，也是不會疊在一起的。
2、墊篩網：
在吐沙的容器底下，要多給一個「篩網」，可以讓蛤蜊吐出來的沙，掉落在篩網之下，也能避免蛤蜊又重新把吐出來的沙又吸回去。
3、鹽水比：
鹽和水的比例是500ml的清水，配上15g的鹽巴，這樣的鹹度跟海水接近，環境舒適，蛤蜊自然會比較吐得乾淨。
4、蓋報紙：
最後記得在容器上方蓋上報紙，放置2到4小時，灰暗的環境蛤蜊比較願意吐沙之外，也能防止在吐沙過程中，蛤蜊把水吐到外面，濺到流理台面都溼答答的。
海鮮業者指出，若想「快速吐沙」，就把第3點換成50到60度的鹽水，維持該溫度20到30分鐘，蛤蜊就能快速吐沙。而吐沙完畢的蛤蜊，洗乾淨後放保鮮盒，上方覆蓋數張浸濕的廚房紙巾，冷藏可保存3到5天；若要冷凍，則使用夾鏈袋將蛤蜊平放並擠出袋中空氣，冷凍可保存3周左右。