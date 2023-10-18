金鐘58／《人選之人》製作人林昱伶險換角王淨　導演力保她可以

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《人選之人》與《造后者》不同的是，全劇拍完才與平台談版權，林昱伶記得她在晚上9點給資方戲裡總統大選的片段評估，隔日早上10點，平台內部人員就表達有興趣購買，對黃健瑋的演技特別印象深刻，「他點開電腦前想像我們是權謀劇，沒想到點開後被陳家競逗樂，還問我這個演員是誰，他說很喜歡，我們就進入溝通細節。」
《造后者》導演吳鎮錫也觀賞過《人選之人》，認為導演處理王淨受Me too迫害的視角非常好，「導演深刻刻劃男性惡角戴立忍，他的妻子李之勤雖然戲分不多，卻讓我印象深刻，她大可以用台詞講述家庭，但是她用一個背對鏡頭點菸的動作，很有效運用身後的場景，做了一個昇華。」男女主角黃健瑋、謝盈萱的默契也是沒話說，「根本可以到我們韓國演出了。」
有趣的是，《造后者》、《人選之人》相差2周在Netflix上架，謝盈萱剛好在《人選之人》結局對黃健瑋說：「我們的工作就是Queenmaker。」吳鎮錫透露他後來看了《人選之人》嚇一跳，2部劇居然在不同時空地點傳遞同樣的哲學理念，還好《造后者》比較早播，不然可能被誤會在抄襲台劇，「如果晚一點播出，我的人生就毀了。」
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