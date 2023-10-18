金鐘58／《人選之人》製作人林昱伶險換角王淨　導演力保她可以

▲《人選之人—造浪者》製作人林昱伶曾經因為王淨實際年齡比角色小，對她演出女主角有疑慮。（圖／三立提供）
▲《人選之人—造浪者》製作人林昱伶曾經因為王淨實際年齡比角色小，對她演出女主角有疑慮。（圖／三立提供）

記者羅凌筠／台北報導

《人選之人—造浪者》製作人林昱伶今（18）日出席第58屆金鐘獎國際工作坊，與韓劇《造后者》導演吳鎮錫對談，《人選之人》女主角王淨將角逐本屆金鐘迷你視后，林昱伶卻透露選角階段其實對她有疑慮，「選擇王淨的時候，我擔心她的年齡偏小，『張亞靜』的角色在原來的劇本更腹黑，有明確的復仇性，因為導演林君陽跟她合作過，他保證王淨一定做得到。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《人選之人—造浪者》製作人林昱伶（左）、《造后者》導演吳鎮錫出席金鐘獎國際工作坊。（圖／三立提供）
▲《人選之人—造浪者》製作人林昱伶（左）、《造后者》導演吳鎮錫出席金鐘獎國際工作坊。（圖／三立提供）
考量到《人選之人》在OTT平台播出，林昱伶透露第1集就鋪開競選辦公室的小夥伴故事線，讓觀眾很短時間進入劇情，原來設定「張亞靜」是隱身的神祕人，不會第1集就出場，但是在剪接階段決定把她移到前面。至於選角祕辛，林昱伶說：「所有演員都在等待好的角色，我習慣用劇本打動演員，最直接又最快。」

▲韓劇《造后者》導演吳鎮錫（右）與《人選之人—造浪者》製作人林昱伶對談。（圖／三立提供）
▲韓劇《造后者》導演吳鎮錫（右）與《人選之人—造浪者》製作人林昱伶拍攝政治題材聚焦女性角色。（圖／三立提供）
《人選之人》與《造后者》不同的是，全劇拍完才與平台談版權，林昱伶記得她在晚上9點給資方戲裡總統大選的片段評估，隔日早上10點，平台內部人員就表達有興趣購買，對黃健瑋的演技特別印象深刻，「他點開電腦前想像我們是權謀劇，沒想到點開後被陳家競逗樂，還問我這個演員是誰，他說很喜歡，我們就進入溝通細節。」

▲導演吳鎮錫形容韓劇《造后者》劇本是給金喜愛的情書。（圖／三立提供）
▲導演吳鎮錫形容韓劇《造后者》劇本是給金喜愛的情書。（圖／三立提供）
《造后者》導演吳鎮錫也觀賞過《人選之人》，認為導演處理王淨受Me too迫害的視角非常好，「導演深刻刻劃男性惡角戴立忍，他的妻子李之勤雖然戲分不多，卻讓我印象深刻，她大可以用台詞講述家庭，但是她用一個背對鏡頭點菸的動作，很有效運用身後的場景，做了一個昇華。」男女主角黃健瑋、謝盈萱的默契也是沒話說，「根本可以到我們韓國演出了。」

有趣的是，《造后者》、《人選之人》相差2周在Netflix上架，謝盈萱剛好在《人選之人》結局對黃健瑋說：「我們的工作就是Queenmaker。」吳鎮錫透露他後來看了《人選之人》嚇一跳，2部劇居然在不同時空地點傳遞同樣的哲學理念，還好《造后者》比較早播，不然可能被誤會在抄襲台劇，「如果晚一點播出，我的人生就毀了。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

更多「金鐘58入圍揭曉」相關新聞。

《人選之人》續集真的被耽誤了！製作人認受刺激　曝最快開拍時間

賴佩霞參選打亂《人選之人》檔期　公視22日辦交流會決定是否播出

賴佩霞以《人選之人》入圍金鐘獎　郭辦發聲：雙喜臨門的好兆頭

金鐘58／賴佩霞好運到《人選之人》搶女配　曝郭台銘第一時間反應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞