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東京新地標「麻布台之丘」11/24開幕　集英社、米其林餐廳搶進駐

▲備受矚目的麻布台之丘即將於11月開幕，建築造型新穎前衛，相當吸睛。（圖／森大廈提供）
▲備受矚目的麻布台之丘即將於11月開幕，建築造型新穎前衛，相當吸睛。（圖／森大廈提供）

記者許若茵／台北報導

東京又有新地標誕生了！即將於11月24日正式開幕的日本最高大樓「麻布台之丘」（Azabudai Hills），以「Modern Urban Village」現代都市村的概念，打造綠意盎然又充滿新穎設計的新興景點，而高達330公尺的建築體也成為日本第一摩天大廈；亮點十足的「麻布台之丘」，彙集世界頂級名品、星級料理名店之外，聞名全球的teamLab沉浸式數位藝術的進駐，以及國際奢華酒店集團安縵全新姐妹品牌「Janu」全球首家酒店在此插旗。

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 東京觀光事務所台灣辦事處分享，眾所矚目的「麻布台之丘（Azabudai Hills）」是日本知名不動產開發商「森大廈」（森ビル），以「現代都市村」的概念，打造一個綠化呼應以人為本的設計理念所展現的新穎建築，三棟高樓大廈主體外、低樓建築A、B、C、D共4棟，涵蓋辦公、住宅、飯店、零售店鋪、餐廳和文化設施等空間，預計每年將吸引超過3000萬人次造訪。 

最引人注目的，就是麻布台之丘的主棟「森JP塔」（Mori JP Tower），高達330公尺，成為目前日本最高摩天大樓。高樓備受矚目之外，低樓設計亦獨特前衛，採用格狀的花柵與棚架樣態的特殊構造，弧線造型呈現嶄新美感，上頭種滿植物，上下起伏猶如一座都市中的山丘。

整片建築全域綠化達2萬4000平方公尺，其中約有6000平方公尺的中央廣場充滿綠意，步行其中猶如身處大自然內。廣場種植著約320種植物，包含果樹園與菜園，而各種樹木的種植也賦以巧思的規劃，像是2月春季臨近時，就能陸續看到不同品種的櫻花依時序盛開，讓花季能延展至5月。此外，廣場中裝置著藝術家奈良美智的《東京的森林之⼦》、雕塑家曽根裕的《Log (long version)》等作品，讓整個廣場除了綠意之外，也增添濃厚的藝術氣息。

中央廣場地下打造4000平方公尺的「麻布台之丘Market」，共有31間店家在此開幕，提供生鮮食品、蔬菜、點心、酒類、麵包等，全區域將於2024年1月開幕（一部分店家將先開幕），空間設計獨特令人耳目一新。

值得期待的是，進駐麻布台之丘的餐廳也別具特色，有好幾家名店是從他處前來展店，讓遊客不必遠赴當地也可享受區域性特色美味；例如遠從名古屋遷來的米其林2星天婦羅店「天風良 Niitome」，配合食材而採取適合的麵衣包裹，帶來炸物的星級口感。又如使用高級和牛與時令食材的人氣名店「神樂坂 鐵板燒 Nakamura」，也從神樂坂插旗麻布台之丘。還有懷石料理名店「富小路Yamagishi」在此開設東京分店，帶來精緻而富有傳統特色的京都料理。

除了美食之外，眾家精品時尚品牌也紛紛進駐麻布台之丘，像是Hermès、Cartier、DIOR、BVLGARI、Bottega Veneta等。而值得一提的是出版人氣動漫《ONE PIECE》等的出版社「集英社」，也在此展開該社漫畫藝術畫廊「SHUEISHA MANGA-ART HERITAGE」，這也是該社首度新形態的展店，吸引粉絲們也想來一探究竟。

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