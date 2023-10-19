遭嗆整形後變超跩！志祺七七出面道歉了 公開「真實整形費用」
百萬YouTuber志祺七七憑藉努力運動加上整形，整個人脫胎換骨，變成身材健康的韓系美男子，日前出席走鐘獎的時候驚艷全場，雖然被大開整形的玩笑，但是有許多網友認為他整體變好看，改造相當成功。不過有誇讚自然也有批評，不少人也認為志祺七七在變好看之後，整個人變跩、做作。對此，志祺七七日前也發文解釋自己的心路歷程，並且向觀眾道歉表示自己從未這樣想過，「很抱歉讓大家有這樣的感受」。
記者張嘉哲/綜合報導
志祺七七提到，自己從8歲爆肥之後就一直為外表所苦，24年長期以來對於外貌的不自信，是深深刻在心底的，直到現在都是，當時候要經營頻道時，朋友還勸阻「你長太醜了啦」，自卑感因此而生。志祺七七說「「歷經了24年，幾乎是我有足夠的認知以來，我都是對於外貌不自信的，我實在是很難因為一個手術、一次減肥還有幾張照片，就感到膨脹跟跩，伴隨更多的是強烈的自我懷疑跟慌張，還有對過去的自我懷疑。」
對於那些因為自己整形成功收到的讚美，志祺七七表示自己看了不見得是正向的反應，反而會懷疑「我以前真的很爛吧…難怪怎樣怎樣」、「哇我以前真的這麼醜嗎？」等等，他表示自認有責任用自信、健康的心態去推薦這段時間幫助他的朋友，所以在分享整形經驗時，還是儘可能使用了正向積極語氣，「但如果這樣讓大家感到他膨脹了、跩了，那我跟大家說聲抱歉，我並沒有這樣的想法，很抱歉讓大家有了不好的感受」。
至於真正的手術費用，是否如外傳花費200萬，志祺七七也提出解釋「當時候在典禮上被Diss的時候，其實只是隨手比了個2，不該一時好玩讓大家誤會這是200萬的意思」隨後他也盤點自己動了包括鼻子、眼睛及臉頰，整體換算下來大約是33.5萬元。
志祺七七說「我覺得我沒有很驕傲，我也不覺得我有那些知識就比別人棒、會去瞧不起別人，我好像只是很開心我的投入有了回報」他沮喪地表示自己這次真的很努力啊，努力了好久，也得到了些回饋，「但我現在不會開心了呢」，文末也謝謝大家的指教，表示這陣子會減少發文，避免打擾大家，完整貼文釣出不少同樣是YouTuber圈的好友們加油打氣。