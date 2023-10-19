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國小畢旅3天2夜噴8200元！家長狂酸：水很深　雄中校長神回被讚爆

▲高雄義大世界是不少北部學校要去畢旅時都會列入的行程之一。（圖／義大世界提供）
▲高雄義大世界是不少北部學校要去畢旅時都會列入的行程之一。（圖／義大世界提供）

記者張嘉哲/綜合報導

最近又到了國高中、高中開始要討論畢業旅行的時刻，通常都是現在開始報名，明年出遊居多，然而卻有一堆家長開始上網抱怨，現在的畢業旅行收費昂貴，北市一間國小舉辦3天2夜畢業旅行就要價8200元，新北也有國小收費高達7000元的行程，都讓人覺得學校跟旅行社之間是否「水很深」。對此，高雄中學校長莊福泰也提出6點自己的想法，讓網友大讚引起迴響。

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莊福泰在臉書發文表示「最近因某校畢旅三天費用為8200，於是引發各界討論學校畢旅價格問題，影響價格高低的因素很多，若能針對各種不同因素持平討論也是很好，但很多人就會以學校內水很深，一語抹黑學校，又拿不出甚麼證據，如果哪一所學校有問題就直接提出來，別把所有學校都抹得很黑。」

▲最近北市一間國小畢業旅行三天兩夜要價8200元，讓家長上網發文抱怨。（圖/好想住飯店好雷不藏私）
▲最近北市一間國小畢業旅行三天兩夜要價8200元，讓家長上網發文抱怨。（圖/好想住飯店好雷不藏私）
莊福泰也站在學校立場，提出學校在舉辦這類型活動上的難處以及立場，「我想是大家在討論事情的時候需要先想一想的」：

一、畢旅不是學校的必辦事項，政府也沒有編預算，對大部分學校而言這是件吃力不討好、精神壓力又大的苦差事，目的應該是留給學生一些共同回憶和進行校外的學習。

二、畢旅都是經過一定程序的招標作業，不敢說所有學校都很嚴謹，但相信大部分學校都為學生著想，想要壓低價格但又不能不考慮品質。

三、帶隊老師的費用都是學校的差旅費用支付，絕對不是從畢旅收費分擔老師的費用，帶隊老師外出，校內的課程還要找代課老師，又要花一筆鐘點費。

四、行程怎麼編都不會讓人滿意，走教育意義高的被學生罵，走遊樂性質的被家長罵。

五、最辛苦的是帶隊老師，上車得忍受一路的魔音，下車得隨時專注橫衝直撞的危險動作。

六、經濟弱勢的孩子可能會有免費參加的情形，但怎麼做各校不一，可是重點是政府沒有編預算，各校自己想辦法。

▲學校舉辦的畢業旅行通常都搭乘遊覽車出遊，北市一間國小改搭高鐵南下，價格相對昂貴。（示意圖／台中市政府提供）
▲學校舉辦的畢業旅行通常都搭乘遊覽車出遊，北市一間國小改搭高鐵南下，價格相對昂貴。（示意圖／台中市政府提供）
貼文一出，不少網友紛紛贊同表示「如果能不舉辦學校根本不想辦好嗎.....還不都是為了給學生回憶」、「老實說，如果我是旅行業者，我寧可接阿公阿嬤團，學生團壓力山大啊！」、「第一點就道破所有了」、「真的是如此，畢旅本來就不是必要的活動，沒辦畢旅對家長省錢，對學校省事，一舉兩得」、「校長真的是一語突破盲點，道破各級學校承辦畢旅的苦衷」、「我是覺得取消就好。我們以前也什麼畢旅」。

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