國小畢旅3天2夜噴8200元！家長狂酸：水很深　雄中校長神回被讚爆

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莊福泰也站在學校立場，提出學校在舉辦這類型活動上的難處以及立場，「我想是大家在討論事情的時候需要先想一想的」：
一、畢旅不是學校的必辦事項，政府也沒有編預算，對大部分學校而言這是件吃力不討好、精神壓力又大的苦差事，目的應該是留給學生一些共同回憶和進行校外的學習。
二、畢旅都是經過一定程序的招標作業，不敢說所有學校都很嚴謹，但相信大部分學校都為學生著想，想要壓低價格但又不能不考慮品質。
三、帶隊老師的費用都是學校的差旅費用支付，絕對不是從畢旅收費分擔老師的費用，帶隊老師外出，校內的課程還要找代課老師，又要花一筆鐘點費。
四、行程怎麼編都不會讓人滿意，走教育意義高的被學生罵，走遊樂性質的被家長罵。
五、最辛苦的是帶隊老師，上車得忍受一路的魔音，下車得隨時專注橫衝直撞的危險動作。
六、經濟弱勢的孩子可能會有免費參加的情形，但怎麼做各校不一，可是重點是政府沒有編預算，各校自己想辦法。
貼文一出，不少網友紛紛贊同表示「如果能不舉辦學校根本不想辦好嗎.....還不都是為了給學生回憶」、「老實說，如果我是旅行業者，我寧可接阿公阿嬤團，學生團壓力山大啊！」、「第一點就道破所有了」、「真的是如此，畢旅本來就不是必要的活動，沒辦畢旅對家長省錢，對學校省事，一舉兩得」、「校長真的是一語突破盲點，道破各級學校承辦畢旅的苦衷」、「我是覺得取消就好。我們以前也什麼畢旅」。