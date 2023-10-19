台北第1間「橋村炸雞」11月進駐信義區101！官方透露：有新品優惠
今年8月，「橋村炸雞」台灣1號店在環球購物中心Global Mall板橋車站，颱風天中不畏風雨開幕，旋即掀起排隊熱潮，最高曾傳出要等4小時的紀錄。如今，總算等到台北第一間「橋村炸雞」，將於11月進駐信義區台北101，官方已透露「大家一直敲碗的新品絕對～～～值得期待」，還表示會有開幕優惠！一起期待台灣2號店的到來。
記者蕭涵云/台北報導
在全球已開設超過1300多家連鎖分店的「橋村炸雞」，橫跨美國、中國、杜拜、泰國、馬來西亞及印尼；今年總算由王座國際引進登陸台灣，首店進駐環球購物中心Global Mall板橋車站B1樓層。以大蒜融合醬油的濃郁風味，成功打造「招牌洋釀」口味炸雞，受到熱烈喜愛；2010年更研發出蜂蜜炸雞，掀起甜味炸雞熱潮。
王座國際透露所有採用的獨家醃製醬汁，都從韓國生產直送，確保口味穩定一致。首波推薦「橋村三寶」人氣蜂蜜口味、招牌經典醬香、及香辣口味；炸雞部位有全雞、半雞、全翅、腿＋翅Combo、無骨腿肉可選。為迎合國人用餐習慣，還推出只有台灣才有的全新套餐式菜單，從一人獨享至2～4人的多人套餐可選。
而台北人總算等到「橋村炸雞」11月進駐信義區台北101，官方已在粉專上透露，「大家一直敲碗的新品絕對～～～值得期待」，還表示會有開幕優惠！預計年底前還會再開台北信義新天地A11分店。
另外，搶得這一波頭香的環球購物中心Global Mall，週年慶於新北中和再加碼，引進北中南三大爆紅美食快閃，包括週末炸雞俱樂部、Ivorish、Celebrate BBQ聯手獨家打造風格露營車，除了人氣必吃餐點，還推出限定台式剝皮辣椒雞湯拉麵、煙燻牛胸腹、手撕豬、巧克力起司香蕉法式吐司等美食寵客。