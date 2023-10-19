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台北第1間「橋村炸雞」11月進駐信義區101！官方透露：有新品優惠

▲板橋環球「橋村炸雞」開幕即停業，現場送出100份半雞，引發人龍排隊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲板橋環球「橋村炸雞」開幕即停業，現場送出100份半雞，引發人龍排隊。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

今年8月，「橋村炸雞」台灣1號店在環球購物中心Global Mall板橋車站，颱風天中不畏風雨開幕，旋即掀起排隊熱潮，最高曾傳出要等4小時的紀錄。如今，總算等到台北第一間「橋村炸雞」，將於11月進駐信義區台北101，官方已透露「大家一直敲碗的新品絕對～～～值得期待」，還表示會有開幕優惠！一起期待台灣2號店的到來。

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在全球已開設超過1300多家連鎖分店的「橋村炸雞」，橫跨美國、中國、杜拜、泰國、馬來西亞及印尼；今年總算由王座國際引進登陸台灣，首店進駐環球購物中心Global Mall板橋車站B1樓層。以大蒜融合醬油的濃郁風味，成功打造「招牌洋釀」口味炸雞，受到熱烈喜愛；2010年更研發出蜂蜜炸雞，掀起甜味炸雞熱潮。

▲板橋環球「橋村炸雞」開幕即停業，現場送出100份半雞，引發人龍排隊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲板橋環球「橋村炸雞」開幕掀起排隊熱潮，在台造成轟動。（圖／記者蕭涵云攝）
王座國際透露所有採用的獨家醃製醬汁，都從韓國生產直送，確保口味穩定一致。首波推薦「橋村三寶」人氣蜂蜜口味、招牌經典醬香、及香辣口味；炸雞部位有全雞、半雞、全翅、腿＋翅Combo、無骨腿肉可選。為迎合國人用餐習慣，還推出只有台灣才有的全新套餐式菜單，從一人獨享至2～4人的多人套餐可選。

而台北人總算等到「橋村炸雞」11月進駐信義區台北101，官方已在粉專上透露，「大家一直敲碗的新品絕對～～～值得期待」，還表示會有開幕優惠！預計年底前還會再開台北信義新天地A11分店。

▲台北第一間「橋村炸雞」將於11月進駐信義區台北101。（圖／翻攝自Kyochon Taiwan 橋村炸雞FB）
▲台北第一間「橋村炸雞」將於11月進駐信義區台北101。（圖／翻攝自Kyochon Taiwan 橋村炸雞FB）
另外，搶得這一波頭香的環球購物中心Global Mall，週年慶於新北中和再加碼，引進北中南三大爆紅美食快閃，包括週末炸雞俱樂部、Ivorish、Celebrate BBQ聯手獨家打造風格露營車，除了人氣必吃餐點，還推出限定台式剝皮辣椒雞湯拉麵、煙燻牛胸腹、手撕豬、巧克力起司香蕉法式吐司等美食寵客。

▲Global Mall新北中和引進「週末炸雞俱樂部」快閃，推限定限量「剝皮辣椒雞湯拉麵」。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall新北中和引進「週末炸雞俱樂部」快閃，推限定限量「剝皮辣椒雞湯拉麵」。（圖／Global Mall提供）

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