衝全聯買麝香葡萄「口感不對勁」！包裝驚見2字愣住：買錯血虧

全聯60元便當超難搶！內行秘笈不藏了　打折時段公開：36元吃飽

▲全聯福利中心在今年3月跟農委會推出60元的平價幸福餐盒，主打超高CP值的便當路線，遠勝過現在許多超商的微波食品。（圖／全聯提供）
▲全聯福利中心在今年3月跟農委會推出60元的平價幸福餐盒，主打超高CP值的便當路線，遠勝過現在許多超商的微波食品。（圖／全聯提供）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心在今年3月跟農委會推出60元的平價幸福餐盒，主打超高CP值的便當路線，遠勝過現在許多超商的微波食品，開賣至今仍然熱銷，不少人到現在連一個都還沒成功買到過。對此，就有網友討論自己搶到最夯的「厚雞排便當」，貼文引起不少人羨慕，而也有內行人公開了查詢販售門市絕招、打折時段，最便宜只要36元就能飽餐一頓，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「聽說全聯的厚雞排便當是秒殺款，早上11點去買的時候可以搶到，厚度2公分可以耶！吃起來很像是勁辣雞腿，我這個是在彰化和美仁昌店購買的」。

▲全聯跟農委會一起推出的60元幸福餐盒，從開賣至今還是相當熱銷，厚雞排便當可以說是招牌。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲全聯跟農委會一起推出的60元幸福餐盒，從開賣至今還是相當熱銷，厚雞排便當可以說是招牌。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文曝光後，引起不少人熱議，因為60元便當實在太佛心，不少人從三月開賣至今都沒成功買到過，紛紛留言「我從來沒看過這個便當本人......」、「我家附近每天賣光，有夠扯」、「經濟實惠，比超商便宜，還是現做的」、「比超商便宜真的超級佛，我只買到過一次」、「超難買的，下班去都空空」、「五點下班過去就直接空了，好傷心真的還不錯吃」。

而也有不少內行的婆媽分享秘笈，透露全聯的便當販售時間有兩個時段，分別為上午11時至14時以及晚上17時至20時，而在販售時間截止1小時前，店家如果沒有販售完畢就會開始打折，有時候是7折、有時候是6折，等同於一個60元的便當只要36元就可以享用到，在這個通膨、萬物皆漲的時代，實在是非常划算。

▲全聯官方的「門市搜尋」功能非常好用，可以查到哪個門市有販售便當、壽司等。（圖/全聯官網）
▲全聯官方的「門市搜尋」功能非常好用，可以查到哪個門市有販售便當、壽司等。（圖/全聯官網）
至於很多人表示，不知道哪家全聯有賣便當，其實在官網上有一個「門市搜尋」的功能，可以依照民眾所在的縣市、地區以及需求來進行匹配搜尋，《NOWnews》記者也實際搜尋結果，發現搜尋出來的門市內容介紹相當完整，如果想要買便當，搜尋出來的門市可能也有賣壽司、阪急麵包等等，是非常實用的功能。因此鎖定門市、瞄準時間，一定可以順利買到60元的幸福餐盒囉！

而在全聯便當口感方面，《NOWnews》記者實際試吃「熱便當產品」，發現味道一般，以排骨便當來說稍微比較比較硬，配菜也比較重口味一點，不過以價格來說完全無可挑剔，尤其是打6折或者7折的時候，買給小孩吃份量非常足夠，對小資族來說也是一大福音。

▲全聯還有另外一款「熱便當」系列，價格也是非常佛系，尤其打折時要價不到50元，相當划算。（圖/記者徐銘穗攝）
▲全聯還有另外一款「熱便當」系列，價格也是非常佛系，尤其打折時要價不到50元，相當划算。（圖/記者徐銘穗攝）

衝全聯買麝香葡萄「口感不對勁」！包裝驚見2字愣住：買錯血虧

一堆人只逛7-11、全聯！他走進美廉社懂了　「生存5大優勢」曝光

衝全聯買到「黃色麝香葡萄」！婆媽愣：沒看過這款　反轉真相曝光

逛全聯「1規則」女不知誤踩！客人結帳愣：很噁心　店員揭真相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞