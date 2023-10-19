全聯60元便當超難搶！內行秘笈不藏了　打折時段公開：36元吃飽

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貼文曝光後，引起不少人熱議，因為60元便當實在太佛心，不少人從三月開賣至今都沒成功買到過，紛紛留言「我從來沒看過這個便當本人......」、「我家附近每天賣光，有夠扯」、「經濟實惠，比超商便宜，還是現做的」、「比超商便宜真的超級佛，我只買到過一次」、「超難買的，下班去都空空」、「五點下班過去就直接空了，好傷心真的還不錯吃」。
而也有不少內行的婆媽分享秘笈，透露全聯的便當販售時間有兩個時段，分別為上午11時至14時以及晚上17時至20時，而在販售時間截止1小時前，店家如果沒有販售完畢就會開始打折，有時候是7折、有時候是6折，等同於一個60元的便當只要36元就可以享用到，在這個通膨、萬物皆漲的時代，實在是非常划算。
至於很多人表示，不知道哪家全聯有賣便當，其實在官網上有一個「門市搜尋」的功能，可以依照民眾所在的縣市、地區以及需求來進行匹配搜尋，《NOWnews》記者也實際搜尋結果，發現搜尋出來的門市內容介紹相當完整，如果想要買便當，搜尋出來的門市可能也有賣壽司、阪急麵包等等，是非常實用的功能。因此鎖定門市、瞄準時間，一定可以順利買到60元的幸福餐盒囉！
而在全聯便當口感方面，《NOWnews》記者實際試吃「熱便當產品」，發現味道一般，以排骨便當來說稍微比較比較硬，配菜也比較重口味一點，不過以價格來說完全無可挑剔，尤其是打6折或者7折的時候，買給小孩吃份量非常足夠，對小資族來說也是一大福音。