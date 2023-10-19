101「每晚頭頂都亮燈」！真實用途曝光 眾人超意外：不知10幾年
台北101位於台北市信義區，超高層的摩天大樓成為台灣相當著名的地標，不少外國人來台旅遊時也會到此朝聖。然而，近日就有網友討論「大家知道台北101每晚頭頂的燈都會亮的原因是什麼嗎？」其揭開真實答案之後，不少人都感到相當意外，表示居住在台北10幾年也渾然不知，大讚長知識。
記者張嘉哲/綜合報導
最近在Tik Tok以及IG社群就有網友發文表示「住在台北10幾年都不知道台北101頭頂的燈是有意義的，之前有看過就覺得只是隨意的燈光，沒想到顏色代表的是今天是禮拜幾，像是如果是禮拜一就是紅色，而如果是綠色的話就是禮拜四，是依照彩虹的顏色下去輪」。
貼文曝光後，吸引不少網友熱烈討論「.....原來是這個意思，第一次知道」、「北漂台北十幾年根本不知道耶！好意外喔」、「住在台北10幾年真的不知道有這個事情」、「之前問過我男友，他說只是漂亮的燈光，終於解惑」、「好特別喔」。
事實上，根據101的官網介紹，101每晚都會點燈，而燈光的選擇是以彩虹的7種顏色來做為區別，每天會固定一種顏色，從日落開始一路點燈到晚上11點，民眾只要抬頭看101的燈就會知道今天是禮拜幾，輪播顏色依序為紅橙黃綠藍靛紫，因此如果是呈現藍色就是週六、紅色則是週一，黃色則是週三囉！
除此之外，101也經常因為國際情事、台灣節日或者時事來進行外牆「打燈點字」，像是最近的軍人節、父親節、慶祝台北101與東京晴空塔友好協議等等都有在外牆打字，過去也有因為感謝抗疫英雄、醫護人員以打燈來表達謝意，都讓民眾備感暖心。