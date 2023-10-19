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101「每晚頭頂都亮燈」！真實用途曝光　眾人超意外：不知10幾年

▲台北101每天晚上都會點燈，仔細看每天其實都會有不同的顏色，但你知道其燈色的意義嗎？（圖為10月16日/記者張嘉哲攝）
▲台北101每天晚上都會點燈，仔細看每天其實都會有不同的顏色，但你知道其燈色的意義嗎？（圖為10月16日/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台北101位於台北市信義區，超高層的摩天大樓成為台灣相當著名的地標，不少外國人來台旅遊時也會到此朝聖。然而，近日就有網友討論「大家知道台北101每晚頭頂的燈都會亮的原因是什麼嗎？」其揭開真實答案之後，不少人都感到相當意外，表示居住在台北10幾年也渾然不知，大讚長知識。

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最近在Tik Tok以及IG社群就有網友發文表示「住在台北10幾年都不知道台北101頭頂的燈是有意義的，之前有看過就覺得只是隨意的燈光，沒想到顏色代表的是今天是禮拜幾，像是如果是禮拜一就是紅色，而如果是綠色的話就是禮拜四，是依照彩虹的顏色下去輪」。

▲台北101每天晚上都會點燈，仔細看每天其實都會有不同的顏色，其代表的是今天是星期幾，依照彩虹顏色順序，因此10/18（三）的顏色為黃燈。（圖/記者張嘉哲攝）
▲台北101每天晚上都會點燈，仔細看每天其實都會有不同的顏色，其代表的是今天是星期幾，依照彩虹顏色順序，因此10/18（三）的顏色為黃燈。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文曝光後，吸引不少網友熱烈討論「.....原來是這個意思，第一次知道」、「北漂台北十幾年根本不知道耶！好意外喔」、「住在台北10幾年真的不知道有這個事情」、「之前問過我男友，他說只是漂亮的燈光，終於解惑」、「好特別喔」。

事實上，根據101的官網介紹，101每晚都會點燈，而燈光的選擇是以彩虹的7種顏色來做為區別，每天會固定一種顏色，從日落開始一路點燈到晚上11點，民眾只要抬頭看101的燈就會知道今天是禮拜幾，輪播顏色依序為紅橙黃綠藍靛紫，因此如果是呈現藍色就是週六、紅色則是週一，黃色則是週三囉！

除此之外，101也經常因為國際情事、台灣節日或者時事來進行外牆「打燈點字」，像是最近的軍人節、父親節、慶祝台北101與東京晴空塔友好協議等等都有在外牆打字，過去也有因為感謝抗疫英雄、醫護人員以打燈來表達謝意，都讓民眾備感暖心。

▲台北101也經常針對時事以及節日，在外牆上打字祝福、感謝，相當窩心。（圖/101官網）
▲台北101也經常針對時事以及節日，在外牆上打字祝福、感謝，相當窩心，圖為慶祝台北101與東京晴空塔友好協議的點燈打字活動。（圖/101官網）

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