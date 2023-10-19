北市國小畢旅歷史價格被翻出！6年漲64%　都會破8千：偏鄉2千有找

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北市某知名實驗國小向來是家長擠破頭抽籤的明星小學，卻有家長投訴，指10天9夜的澎湖獨木舟行程，每人要價2.5萬元。投訴家長怒控：「簡直把公立學校辦成貴族私小，而且多次活動均未公開招標」。據悉，該校校長事後受訪時解釋，費用不是2.5萬元，而是1.5萬元。
📌北市北投某國小：台南高雄3天2夜8200元
北投某國小家長在臉書社團，貼出台南3天1夜畢旅行程，每人要價8200元，雖然行程搭高鐵、住知名台南冒險旅館「趣淘漫旅」、高雄寒軒，遊台南奇美、台江漁樂園等景點，但爆料家長忍不住抱怨「8200元是很多家庭一個月的伙食支出費用了！」
📌新北新莊某國小：花蓮3天2夜7000元
新北新莊某國小媽媽發現，孩子國小3天2夜的花蓮畢業旅行，行程除了第2天晚餐，其他都和去年一模一樣，去年每人5800元，今年卻要收7000元，漲幅達20%，「聽說今年這樣才是合理行情，去年是疫情價」。不過，網友一見行程包含理想大地住1晚、遊林田山、馬太鞍濕地及花蓮海洋公園等，直呼：「很超值！」
📌彰化偏鄉國小：每人不到2000元
彰化文祥國小今年6月19名畢業生北上2天1夜，每人費用約1500元。校長吳世宏說，已連續幾年學生畢旅沒向家人拿錢，學生事先規畫想去的地方，並製作木工、餅乾銷售，所得有多少，畢旅就用多少，未委託旅行社。
彰化香田國小畢旅則是師生討論好旅遊主題、經費，盡量走免費的公共場館，再由老師寫計畫向公益團體申請補助，配合學童義賣壽司，去年3天2夜畢旅，主題是當1天電競達人和動物保育員，遊程免費，每人不到2千元。