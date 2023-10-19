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最強正妹直播主爆紅！絲滑「12塊上車」超洗腦　7天商品賣破億

▲最近一名大陸直播主鄭香香在社群爆紅，短短7天就帶貨銷售額超過一億元。（圖/Tik Tok）
▲最近一名大陸直播主鄭香香在社群爆紅，短短7天就帶貨銷售額超過一億元。（圖/Tik Tok）

記者張嘉哲/綜合報導

直播帶貨已經成為現在電商平台的行銷手法之一，不少人靠著浮誇的叫賣技巧或者是販售物美價廉的商品，總是吸引大批人潮下單購買。然而最近在社群上出現一名叫「鄭香香」的直播主，頻藉著超獨特又洗腦的帶貨模式，在直播後短短三天漲破百萬粉絲，截至目前為止粉絲人數已經達到535萬，非常驚人，其帶貨影片在網路也造成瘋傳熱潮。

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鄭香香的直播模式非常特別，身穿一件中國電影《孤注一擲》女主角金晨同款裙子，直播間的背景用大量的愛馬仕橘盒子來佈置，然而在直播的過程中，小幫手不斷的把商品遞入鏡頭內，但是鄭香香只會念商品名稱以及價錢，幾乎不會有過多的介紹。

▲擁有絲滑直播主封號的鄭香香，帶貨技術一流，不到三秒就介紹完一個商品的風格，最近在網路爆紅。（圖/Tik Tok）
▲擁有絲滑直播主封號的鄭香香，帶貨技術一流，不到三秒就介紹完一個商品的風格，最近在網路爆紅。（圖/Tik Tok）
「小孩褲子19元上車」、「6塊50個衣架上車」超洗腦的台詞，有時候快速到只給觀眾看是什麼東西，連個商品名都沒有，例如拿出一雙鞋子喊「29」，就換下一個商品，被大陸的網友稱是「絲滑直播主」，影片在社群瘋傳，不少人紛紛表示「這真的會看上癮....而且會想買」、「好厲害的直播模式，真的會好奇想買，而且東西好便宜」。

據了解，鄭香香在中國國慶假期間，本來粉絲數是348萬，因為此一直播走紅，假期過後漲粉快200萬人，且在當時假期當中，只有直播7天估計賣出銷售額有1億人民幣之多，開拓出獨有的帶貨直播風格，非常成功。

而鄭香香也在自己的抖音頻道表示，「很多人說我直播炒作，這個成功不會是偶然，自己從2017年就接觸直播這個行業，各種風格都有嘗試過，有起有落，感謝姊妹們的支持，也謝謝團隊的堅持，哪怕在低谷也不放棄，希望喜歡我的粉絲姐妹們一起努力，只要不放棄，就能看見希望」滿滿的正能量，激勵不少觀眾。


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