最強正妹直播主爆紅！絲滑「12塊上車」超洗腦　7天商品賣破億

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「小孩褲子19元上車」、「6塊50個衣架上車」超洗腦的台詞，有時候快速到只給觀眾看是什麼東西，連個商品名都沒有，例如拿出一雙鞋子喊「29」，就換下一個商品，被大陸的網友稱是「絲滑直播主」，影片在社群瘋傳，不少人紛紛表示「這真的會看上癮....而且會想買」、「好厲害的直播模式，真的會好奇想買，而且東西好便宜」。
據了解，鄭香香在中國國慶假期間，本來粉絲數是348萬，因為此一直播走紅，假期過後漲粉快200萬人，且在當時假期當中，只有直播7天估計賣出銷售額有1億人民幣之多，開拓出獨有的帶貨直播風格，非常成功。
而鄭香香也在自己的抖音頻道表示，「很多人說我直播炒作，這個成功不會是偶然，自己從2017年就接觸直播這個行業，各種風格都有嘗試過，有起有落，感謝姊妹們的支持，也謝謝團隊的堅持，哪怕在低谷也不放棄，希望喜歡我的粉絲姐妹們一起努力，只要不放棄，就能看見希望」滿滿的正能量，激勵不少觀眾。
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